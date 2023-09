In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli - Inter degli esperti con confronto quote e consigli utili per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Inter confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A.

Domenica 24 settembre allo stadio Carlo Castellani di Empoli andrà in scena il più classico dei testacoda. Alle ore 12.30 l’Empoli ultimo in classifica infatti, ospiterà l’Inter capolista.

I nostri pronostici Empoli - Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale, i pronostici Empoli - Inter, e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Empoli - Inter pronostico bet365 Sisal William Hill Davide Frattesi marcatore dell’incontro 3.10 3.75 3.30 Marcus Thuram marcatore nell’incontro 2.00 2.00 2.62 Risultato esatto 4-0 Inter 15.00 14.50 13.00

Quote complete, mercati e pronostici Serie A possono esser consultati visitando i siti scommesse online ufficiali degli operatori. In più i giocatori troveranno una guida

ai migliori nuovi siti per scommettere in Italia nella nostra pagina dedicata

al codice promozionale William Hill, registrazione e bonus benvenuto nel nostro articolo creato ad hoc.

Come scommettere su Empoli - Inter: pronostico e analisi squadre

L'Empoli che deve ancora trovare punti e gol in questo campionato. Con Andreazzoli, subentrato all’esonerato Zanetti, i toscani dovrebbero tornare con doppia punta e trequartista. Cambiaghi quindi agirà più vicino alla porta e a Caputo. A rifornire le punte resterà Baldanzi mentre in mediana salgono le quotazioni di Simone Bastoni.

Di rientro dalla trasferta spagnola Simone Inzaghi avrà a disposizione Calhanoglu che è recuperato e rientrerà dal primo minuto.

In difesa invece è Pavard che va verso la conferma dopo l’esordio da titolare in Champions. Possibile giro di riposo per Bastoni con de Vrij centrale e Acerbi al posto del giovane azzurro

In attacco torna Thuram a far coppia con Lautaro. Sulle corsie esterne la novità potrebbe essere rappresentata da Darmian a destra con Dimarco confermato sul lato opposto. Nel trio di interni infine ci sarà Frattesi.

Probabili formazioni Empoli – Inter

Per elaborare dei pronostici Empoli - Inter accurati, bisogna conoscere i team che i rispettivi allenatori schiereranno per il match delle 12.30 della domenica. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, De Vrij; Dumfries, Barella, Frattesi, Darmian, Dimarco; Lautaro, Thuram.

Confrontare le quote vincente Empoli – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il romano vuole prenderci gusto

Dopo il gol segnato nel suo primo derby giocato con la maglia nerazzurra, Davide Frattesi non vede l’ora di ripetersi e di far esultare i tifosi della Beneamata anche in trasferta. Il centrocampista ex Sassuolo sta scoprendo una dimensione da goleador che fin qui non era ancora emersa. Interessanti sono le quote marcatore Empoli - Inter che vedono Frattesi come potenziale striker del match. Quota abbastanza alta da poter aumentare la potenziale vincita finale della bolla, ma che riflette un pronostico piuttosto probabile.

Scommessa 1: Davide Frattesi marcatore dell’incontro: 3,10 con bet365

Un altro gol dopo il derby

Il gol contro il Milan è stato di pregevole fattura, e Marcus Thuram contro la debole difesa toscana vorrà sicuramente ripetersi. I pronostici Empoli - Inter vedono Thuram come probabile marcatore della partita.

Scommessa 2: Marcus Thuram marcatore dell’incontro: 2,00 con Sisal

La disparità in campo

Le forze in campo sono completamente diverse, con tutto il rispetto per l’Empoli, questa sembra essere una partita senza storia. I pronostici Empoli - Inter sono tutti con la squadra di Inzaghi.

Scommessa 3: Risultato esatto 4-0 Inter: 13,00 con William Hill