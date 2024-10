In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di mercoledì 30 ottobre allo stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli-Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Inter bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Inter 1.44 1.40 1.44 over 2,5 1.72 1.72 1.66 Pareggio 4.33 4.60 4.50

Come scommettere su Empoli – Inter: analisi match e pronostici

L’Empoli sogna di conquistare altri punti salvezza contro una big dopo quelli contro Juventus e Roma. I toscani vengono dal pareggio contro il Parma e non vanno assolutamente sottovalutati: vero, l'attacco empolese non sarà dei più efficaci della Serie A, ma la difesa è decisamente difficile da bucare (solo 6 gol subiti, appena uno in più di Napoli e Juventus). Riflettori puntati sul talento Fazzini, che ormai sembra pronto per il salto in una grande del nostro calcio.

L’Inter, dal canto suo, viene dall’incredibile 4-4 del derby d’Italia contro la Juventus. I nerazzurri non possono certamente dirsi soddisfatti, alla luce delle tante occasioni non sfruttate quando il match era fermo sul 4-2 e dei troppi errori in fase difensiva. Ora servono assolutamente i tre punti, per rilanciarsi in ottica Scudetto.

Probabili formazioni Empoli vs Inter

Per i pronostici Empoli – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Anjorin, Pezzella; Solbakken, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa INTER (3-5-2): Sommer, Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Mkhitaryan, Barella, Frattesi, Dimarco; L. Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Inter favorita: i nerazzurri vinceranno senza difficoltà

Non sono ammessi altri passi falsi. Lo sanno benissimo a Milano, sponda interista: non esiste altro risultato all’infuori della vittoria. Servono, allora, i gol degli attaccanti: non solo bomber Marcus Thuram e il potenziale Pallone d’Oro Lautaro Martinez, occhio anche ai comprimari Taremi e Arnautovic, ancora incapaci di lasciare realmente il segno in questa stagione. Le potenzialità ci sono tutte, oltretutto parliamo dei campioni d’Italia in carica: per questo, secondo i nostri pronostici Empoli - Inter è gara tipicamente da 2 fisso.

Scommessa 1; vittoria Inter: 1,44 con bet365

Ci saranno tanti gol?

L’Inter è chiamata a fare una gara più ordinata in difesa. Dall’altro lato del ring, però, non c’è una grande rivale come la Juventus: l’Empoli è squadra da rispettare, ma che ha palesemente i suoi punti deboli in tutti i reparti. Per questo, considerando lo strapotere offensivo dei nerazzurri, secondo il nostro pronostico Empoli - Inter sarà all’insegna di almeno 3 reti.

Scommessa 2; over 2,: 1,27 con Sisal

Empoli, un punto contro l’Inter sarebbe oro colato

L’Empoli è squadra arcigna e orgogliosa, oltre che nel segno di una serie di talenti niente male. Un successo contro l’Inter è forse troppo, come suggeriscono gli stessi bookmaker, ma il pareggio appare assolutamente alla portata. Secondo la nostra previsione, così nerazzurri e toscani saranno protagonisti di una gara interessante e ricca di emozioni, ma si divideranno la posta in palio.

Scommessa 3; pareggio: 4,50 con William Hill