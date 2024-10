Pronostici Empoli – Genoa e informazioni utili per scommettere: gli esperti prevedono un pareggio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Genoa, quote dei bookmakers e analisi della partita di sabato 3 febbraio ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Genoa, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla prima partita prevista di questo sabato calcistico. Gara valida per il 23esimo turno di Serie A che si svolgerà allo stadio Carlo Castellani di Empoli.

Dopo essere riuscita a fermare la Juventus inchiodandola sull’1 a 1 a Torino, anche grazie ad una gara giocata per più di 70 minuti in superiorità numerica, l’Empoli di Davide Nicola ospita il Genoa allenato da Alberto Gilardino.

I nostri pronostici Empoli – Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Genoa bet365 Sisal William Hill Mateo Retegui marcatore dell’incontro 3.25 3.25 3.30 Risultato esatto 1-1 6.00 5.75 5.50 Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 3.75 3.60 3.50

Maggiori informazioni sul match, quote Empoli - Genoa, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori. In più i lettori che volessero una panoramica più ampia del mondo delle scommesse sportive online possono:

visitare la nostra pagina dedicata ai migliori bonus benvenuto scommesse per nuovi utenti

consultare la nostra guida al codice promozionale William Hill per ottenere il bonus benvenuto del bookmaker.

Come scommettere su Empoli – Genoa: analisi match e pronostici

Contro un Empoli rinfrancato dal prezioso punto conquistato a Torino, i grifoni cercano il loro ottavo risultato utile consecutivo. Risale infatti al 10 dicembre 2023 l’ultima sconfitta dei liguri, che si arresero contro il Monza perdendo per 1 a 0 in Brianza.

Probabili formazioni Empoli - Genoa

Per i pronostici Empoli – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cerri, Cambiaghi.

Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Zurkowski, Grassi, Maleh, Cacace; Cerri, Cambiaghi. GENOA (3-4-1-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Badelj, Strootman, Spence; Malinovskyi; Retegui, Gudmundsson.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il ritorno dell’azzurro

Contro il Lecce a Marassi, Mateo Retegui è riuscito a 20 minuti dal termine ad acciuffare il pareggio grazie a una rete delle sue. Il Genoa poi, sei minuti più tardi è riuscito addirittura a conquistare la vittoria, grazie ad una meravigliosa rovesciata di Ekuban a seguito di un’azione arrembante dei grifoni. Visto il periodo di forma che sta attraversando, i pronostici Empoli – Genoa prevedono Mateo Retegui come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Mateo Retegui marcatore dell’incontro: 3,25 con bet365

Ricominciare da Torino

Fermare sul pareggio una delle prime della classe non è impresa da tutti. Vero è che l’Empoli ha giocato la maggior parte del match in superiorità numerica, con la Juventus in 10 fin quasi da subito grazie all’espulsione di Arek Milik, ma quello di Torino rimane un punto preziosissimo per la squadra di Nicola. A 3 punti dalla salvezza i toscani possono ripartire da Torino per conquistare un altro risultato utile. Non si può escludere un pareggio dai pronostici Empoli - Genoa.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 5,75 con Sisal

Ritrovare fiducia

Dall’arrivo di Davide Nicola sulla panchina dell’Empoli, gli azzurri hanno conquistato 4 punti in due partite. I toscani vogliono approfittare del trend positivo per provare ad allontanarsi dai bassifondi della classifica ed iniziare ad accumulare punti per tentare di conquistare una miracolosa salvezza. Chissà che non ci riescano come suggeriscano alcuni pronostici Empoli - Genoa.

Scommessa 3; Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,50 con William Hill