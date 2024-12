Pronostici Empoli – Genoa e informazioni utili per scommettere: sfida salvezza da non sbagliare. C’è grande equilibrio

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Genoa, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Genoa, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Patrick Vieira.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 28 dicembre allo stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Genoa

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione.

Il nostro pronostici Empoli - Genoa bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 1-1 5.50 5.50 6.00 Pinamonti segna almeno 2 gol 21.00 23.00 21.00 Vittoria Genoa 3.20 3.25 3.20

Come scommettere su Empoli – Genoa: analisi match e pronostici

Sfida salvezza decisamente interessante, quella che mette a confronto toscani e liguri. L'Empoli può fare leva su 19 punti, tre in più degli ospiti, cinque in più del Cagliari terzultimo in graduatoria: Gyasi e compagni, però, devono fare i conti con un momento tutt'altro che esaltante, come certificano gli appena 4 punti raccolti nelle ultime cinque gare. In più, pesano tanto le assenze di giocatori importanti come Pellegri e Haas (stagione finita per entrambi) e dei vari Solbakken, Zurkowski e Viti.

Il Genoa, invece, sta finalmente recuperando i pezzi per strada: dopo una prima parte di stagione segnata da un'infermeria perennemente affollatissima, il Grifone deve fare a meno solo di due potenziali titolari come Malinovskyi e Messias. In ottica risultati, i genoani vengono dalla sconfitta (a conti fatti immeritata) contro il Napoli e dalla precedente serie di 4 pareggi e 2 vittorie che ha permesso di abbandonare i bassifondi della classifica.

Probabili formazioni Empoli - Genoa

Per i pronostici Empoli – Genoa occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Giu. Pezzella; Gyasi, Henderson, Anjorin, Grassi, Cacace; Seb. Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Giu. Pezzella; Gyasi, Henderson, Anjorin, Grassi, Cacace; Seb. Esposito, Colombo. Allenatore: D'Aversa GENOA (4-3-3): Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin; Miretti, Badelj, Frendrup; Zanoli, Pinamonti, Vitinha. Allenatore: Vieira.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli - Genoa permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Grande equilibrio allo stadio Castellani

Al netto delle assenze, le due compagini di scena in terra toscana sono sullo stesso livello. L’Empoli è squadra quadrata, nonostante il rendimento recente tutt’altro che soddisfacente. Il Genoa, invece, ha ritrovato la verve di un tempo con Patrick Vieira in panchina: con una serie di correttivi sul mercato, i liguri possono ambire ad una salvezza tranquilla. Allo stadio Castellani si preannuncia grande equilibrio: secondo il nostro pronostico, Empoli-Genoa si chiuderà sull’1-1.

Scommessa 1; Risultato esatto 1-1: 5,50 con bet365

Pinamonti scatenato: si va verso la doppia cifra

Andrea Pinamonti è pronto a lasciare il segno nello stadio che lo ha visto protagonista tre stagioni fa (13 gol con la maglia dell'Empoli nel 2021-22). Secondo la nostra previsione, il classe ‘99 metterà a segno una doppietta: l’ex Sassuolo raggiungerà quota 9 reti, avvicinandosi così all’obiettivo doppia cifra.

Scommessa 2; Andrea Pinamonti segna almeno 2 gol: 21,00 con Sisal

Genoa, una vittoria che sa di salvezza

Patrick Vieira ha trovato la quadratura del cerchio: il suo Genoa si schiera con un 4-3-3 camaleontico, con Zanoli pronto a scalare a centrocampo e Vitinha che si sacrifica per la causa. A centrocampo, poi, Miretti sembra essere tornato ai livelli della prima stagione con la Juventus (i bianconeri sono pronti a riaccoglierlo a giugno), mentre in difesa Bani e Vasquez sono due solide certezze. Secondo il nostro pronostico Empoli-Genoa si chiuderà con il successo dei liguri.

Scommessa 3; vittoria Genoa: 3,20 con William Hill