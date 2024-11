In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli - Como, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Como, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Cesc Fabregas.

La partita, valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di lunedì 4 novembre allo stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico EMpoli - Como bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-1 7.50 8.50 7.50 Segna Fazzini 6.00 6.00 7.50 Pareggio 3.10 3.00 3.20

Come scommettere su Empoli – Como: analisi match e pronostici

Sfida salvezza dall’esito assolutamente incerto. L'Empoli è in cerca di un successo che manca ormai da quaranta giorni, dal 2-0 in casa del Cagliari. I toscani hanno bisogno del primo successo stagionale davanti al pubblico amico: incredibilmente, Maleh e compagni non hanno realizzato nemmeno un gol al Castellani. Roba da record.

Il Como, dal canto suo, ha raccolto un solo punto nelle ultime tre gare, ripiombando così in una crisi di risultati che era stata stoppata dai due successi contro Atalanta e Verona. Gli uomini di Cesc Fabregas hanno bisogno di una reazione, soprattutto dopo il pesantissimo 1-5 subito al cospetto della Lazio di Marco Baroni.

Probabili formazioni Empoli vs Como

Per i pronostici Empoli – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-1-1): Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; De Sciglio, Ismajli, Viti; Gyasi, Henderson, Anjorin, Maleh, Pezzella; Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa COMO (4-2-3-1): Audero, Goldaniga, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Empoli incapace di segnare in casa. Il Como ne approfitterà

Secondo la nostra previsione, l’Empoli rimarrà ancora a secco di gol in casa: in attacco manca un bomber vero, nonostante l’intraprendenza e le buone doti tecniche di Colombo. Di questo digiuno di gol ne approfitterà il Como, che può fare affidamento su giocatori di assoluto spessore come Paz e Strefezza. Per i nostri pronostici, Empoli - Como si chiuderà sullo 0-1.

Scommessa 1; risultato esatto 1-0 Como: 7,50 bet365

Fazzini metterà fine al record negativo. Suo il gol della svolta

Jacopo Fazzini è il giocatore di maggiore caratura tecnica in forza all'Empoli. Sarà proprio lui a portare per mano la squadra toscana: secondo le nostre previsioni, il fantasista realizzerà il primo gol al Castellani, segnando una svolta per il prosieguo della stagione.

Scommessa 2; segna Fazzini: 6,00 con Sisal

Un punto a testa, ma le avversarie per la salvezza non aspettano

In valore assoluto, considerando anche le pesanti assenze del Como (vedi Sergi Roberto, Van der Brempt e lo squalificato Braunoder), le due squadre esprimono valori molto simili. Per questo, secondo il nostro pronostico Empoli - Como è gara destinata a finire sul pari. Un punto a testa che, però, non farà comodo a nessuno: la lotta salvezza si sta facendo sempre più intricata, servono le vittorie per avvicinarsi alla tanto agognata quota 40 punti.

Scommessa 3; pareggio: 3,20 con William Hill