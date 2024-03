Pronostici Empoli – Cagliari e informazioni utili per scommettere: toscani favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli – Cagliari, quote dei bookmakers e analisi del match di domenica 3 marzo ore 15.00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Cagliari, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match salvezza tra toscani e sardi.

Dopo aver pareggiato all’ultimo secondo contro il Napoli, il Cagliari è ospite di un Empoli che cerca il settimo risultato utile consecutivo dopo essersi imposto per 3 a 2 a Reggio Emilia contro il Sassuolo in occasione dell’ultimo turno di campionato.

I nostri pronostici Empoli – Cagliari

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Empoli - Cagliari bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.10 2.00 2.05 Risultato esatto 2-1 Empoli 9.00 9.25 9.00 Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.75 2.75 2.80

Maggiori quote e pronostici Empoli - Cagliari possono essere trovati sui portali ufficiali degli operatori.

visitare la nostra pagina dedicata alle quote vincenti Serie A di quest'anno

consultare la nostra guida al codice bonus Gioco Digitale, bonus benvenuto e tanto altro.

Come scommettere su Empoli – Cagliari: analisi match e pronostici

A 15 punti da quota 40, che nella maggior parte dei casi ha sempre voluto dire salvezza, l’Empoli di Davide Nicola ospita il Cagliari di Claudio Ranieri penultimo in classifica.

Probabili formazioni Empoli - Cagliari

Per i pronostici Empoli – Cagliari occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Marin, Maleh, Gyasi; Cerri, Cambiaghi.

Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto; Bereszynski, Zurkowski, Marin, Maleh, Gyasi; Cerri, Cambiaghi. CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Jankto; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Cagliari permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La quarta peggior difesa

Con 47 reti subìte, la difesa del Cagliari è tra le peggiori del torneo. Penultima a pari punti con Verona e Sassuolo, la formazione allenata da Claudio Ranieri concede troppo nelle retrovie, ed è per questo motivo che i pronostici Empoli – Cagliari prevedono un match nel quale si potrebbero segnare più di 2 reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,10 con bet365

L’Empoli è in forma

Fanalino di coda fino a qualche mese fa, l’Empoli ha subìto una notevole trasformazione. Da crisalide la formazione azzurra, grazie a Davide Nicola si è riscoperta farfalla e vola verso una – fino a qualche tempo fa – insperata salvezza. Una vittoria contro il Cagliari permetterebbe all’Empoli di avvicinarsi al Genoa staccandosi ulteriormente dal gruppone delle ultime.

Scommessa 2; risultato esatto 2-1 Empoli: 9,25 con Sisal

Conquistare la salvezza

Dopo la sconfitta subìta a Verona per 2 a 1 il 13 gennaio, per l’Empoli sono arrivati soltanto risultati utili. Nelle successive 6 partite infatti, la formazione allenata da Davide Nicola ha collezionato 3 vittorie e 3 pareggi. Contro il Cagliari gli azzurri proveranno ad andare subito in vantaggio cercando così di conquistare la vittoria numero 7 in campionato. Ecco perché alcuni pronostici Empoli - Cagliari suggeriscono una vittoria della squadra di casa.

Scommessa 3; Empoli in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,70 con William Hill