Pronostici Empoli – Bologna e informazioni utili per scommettere: i toscani non possono più sbagliare, ma gli emiliani sono favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Empoli-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli-Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Roberto D’Aversa e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di giovedì 25 gennaio allo Stadio Carlo Castellani.

I nostri pronostici Empoli - Bologna

Come scommettere su Empoli – Bologna: analisi match e pronostici

Appena un punto nelle ultime sei partite. Questo il magro bottino dell'Empoli, che adesso - con una sola lunghezza di vantaggio sul terzultimo posto - è nei fatti costretto a vincere per non ritrovarsi nel terzetto poco invidiato di squadre virtualmente retrocesse in B. Uno scenario impensabile se si pensa a un avvio di stagione passato prevalentemente nella parte sinistra della classifica, con tanto di ciliegina sulla torta rappresentata dall'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia (da giocare contro la Juventus). La magia è finita ma nel frattempo, nonostante qualche infortunio di troppo, la dirigenza toscana non ha dato segnali di sorta sul mercato. La situazione si fa complicata: contro il Bologna serve un'impresa.

I felsinei, però, non sono in vena di regali: Freuler e compagni hanno bisogno dei tre punti per avvicinarsi il più possibile al quarto posto. L'obiettivo è tornare in Champions League dopo il "rodaggio" di quest'anno: il successo di martedì contro il Borussia Dortmund, ultima finalista della competizione, ha dato entusiasmo e consapevolezza.

Probabili formazioni Empoli vs Bologna

Per i pronostici Empoli – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Giu. Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Maleh, Giu. Pezzella; Seb. Esposito, Fazzini; Colombo. Allenatore: D'Aversa BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano

Confrontare le quote vincente della partita Empoli - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna di Italiano ora fa paura: successo con vista quarto posto

Il Bologna sta vivendo un momento da incorniciare. Dopo il successo contro il Borussia, gli uomini di Vincenzo Italiano si ripeteranno anche in terra toscana. Secondo il nostro pronostico Empoli-Bologna si chiuderà sul risultato di 3-1 per la squadra ospite, che per l’occasione dovrà fare a meno dell’infortunato Orsolini.

Riscatto Empoli: 3 punti salvezza per gli uomini di D’Aversa

L’Empoli riprende a correre. Dopo un lungo black-out, Gyasi e compagni torneranno alla vittoria e si terranno alla larga dal terzultimo posto. I toscani riusciranno a imporsi grazie alla giocate di Sebastiano Esposito (futuro radioso per l’attaccante scuola Inter) e del trequartista Fazzini (sempre nel mirino delle big). Sugli scudi, come nella prima parte della stagione, la difesa guidata da Ismajli. Un primo passo è stato fatto, ma adesso servono delle alternative dal mercato.

Empoli superiore, ma la Bologna è squadra difficile da battere

Tre gol, gli unici con la maglia del Bologna, nell'arco di un mese. Ora Thijs Dallinga non ha più intenzione di fermarsi: decisivo contro il Borussia Dortmund, l'attaccante olandese vuole lasciare il segno anche in Toscana. E ci riuscirà: secondo il nostro pronostico Empoli-Bologna sarà nel segno di almeno un gol dell'ex Tolosa. Ora è il suo momento, con buona pace del fortissimo Santiago Castro.

