In questa pagina i lettori troveranno i pronostici Empoli - Atalanta con un confrot quote dei bookmaker e informazioni utili per scommettere online.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Empoli – Atalanta confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Primo match del lunedì quello tra Empoli e Atalanta, che si giocherà il 30 ottobre alle ore 18.00 al Carlo Castellani, con i toscani impegnati in una partita insidiosa contro i bergamaschi sesti in campionato a 6 lunghezze dall’Inter capolista.

L’arrivo di Andreazzoli sulla panchina degli azzurri ha portato alla prima vittoria esterna nell’importantissimo derby toscano contro la Fiorentina.

L’Empoli farà di tutto per cercare di trovare la prima vittoria interna stagionale, anche se contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini la partita non sarà sicuramente una delle più semplici.

L’Atalanta ha vinto cinque delle otto gare di Serie A contro l’Empoli con Gian Piero Gasperini in panchina (1N, 2P), tanti successi quanti quelli che aveva ottenuto in tutte le precedenti 14 sfide contro questa avversaria nella competizione (7N, 2P).

I nostri pronostici Empoli - Atalanta

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronsotici Empoli - Atalanta bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 2.00 2.00 Ademola Lookman marcatore nell’incontro 2.75 2.75 2.70 Risultato esatto 0-2 Atalanta 8.50 8.75 8.00

Per maggiori pronostici Empoli - Atalanta, mercati e info è possibile visitare le pagine ufficiali dei concessionari di gioco. In più i lettori troveranno altre info utili consultando

la nostra pagina dedicata ai migliori bookmaker ADM

la nostra guida al codice promozionale Snai con tutte le informazioni sulla registrazione e sulle offerte di benvenuto.

Probabili formazioni Empoli – Atalanta

Per elaborare i nostri pronostici Empoli - Atalanta occorre esaminare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EMPOLI (4-3-1-2) : Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

: Berisha; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi. ATALANTA (3-4-3): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, Lookman.

Confrontare le quote vincente della partita Empoli – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il peggior attacco

Con sole 3 reti segnate, quello dell’Empoli è il peggior attacco della Serie A. La difesa toscana farà di tutto per contenere gli attaccanti bergamaschi e per tentare di conquistare un risultato utile. Facile prevedere pochi goal secondo i pronostici Empoli - Atalanta.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

Il nigeriano alla caccia del gol

L’attaccante nigeriano è fermo finora a 3 reti in campionato, contro la debole difesa dell’Empoli avrà sicuramente l’occasione di migliorare il suo score in Serie A. Lookman è tra i favoritissimi dalle quote marcatore Empoli - Atalanta.

Scommessa 2; Ademola Lookman marcatore nell’incontro: 2,75 con Sisal

L’Atalanta per non perdere la scia

Al momento sesta in classifica ad un punto dal Napoli campione d’Italia, l’Atalanta può approfittare di questa trasferta molto semplice – almeno sulla carta – per non lasciare scappare via le prime della classe. I bergamaschi sono indubbiamente i favoriti dai pronsotici Empoli - Atalanta, anche fuori casa.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Atalanta: 8,00 con William Hill