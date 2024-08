In questo articolo si possono trovare i pronostici Egitto – Paraguay, quote dei bookmakers e analisi partita tra le due rappresentative olimpiche.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Egitto – Paraguay, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra le due nazionali, terzo dei quarti di finale in programma venerdì 2 agosto, che avrà luogo allo stadio Vèlodrome di Marsiglia alle ore 19:00, con i sudamericani che partono leggermente favoriti.

I nostri pronostici Egitto – Paraguay

Il nostro pronostico Egitto - Paraguay bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 2.00 Risultato esatto 1-3 Paraguay 17.00 19.00 19.00 Ibrahim Adel marcatore nell’incontro 5.50 5.50 5.50

Come scommettere su Egitto – Paraguay: analisi match e pronostici

Gli egiziani hanno vinto il loro girone riuscendo a mettersi alle spalle la favorita Spagna e non subendo alcuna sconfitta, mentre il Paraguay è arrivato secondo dopo il sorprendente Giappone nel gruppo D. Sulla carta la maggiore esperienza dei sudamericani dovrebbe pagare, ma attenzione all’Egitto, che ha dimostrato di essere una squadra di qualità capace di potersela giocare con chiunque.

Probabili formazioni Egitto - Paraguay

Per i pronostici Egitto – Paraguay occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

EGITTO (4-3-3) : Alaa; El Debes, Fayed, Abdelmaguid, Eid; Elneny; Shehata, Koka; Zizo, Faisal, Adel.

: Alaa; El Debes, Fayed, Abdelmaguid, Eid; Elneny; Shehata, Koka; Zizo, Faisal, Adel. PARAGUAY (4-4-2): Fernandez; Nunez, Balbuena, De Jesus, Rivas; Fernandez, M. Gomez, S. Gomez, Cantero; Perez, Enciso.

Confrontare le quote vincente della partita Egitto – Paraguay permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Giocarsela a viso aperto

Il Paraguay è approdato alla fase ad eliminazione diretta con la bellezza di 7 gol subìti e 5 segnati. Con la seconda peggior difesa dietro a quella della Nuova Zelanda, la nazionale sudamericana nella fase iniziale del torneo ha dimostrato di soffrire, e non poco, in retroguardia. Contro l’Egitto i biancorossi giocheranno una partita a viso aperto, e gli esperti del settore si aspettano dai pronostici Egitto - Paraguay una gara ricca di gol.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Alla vincente aspetta un percorso ostico

Chiunque vincesse la sfida, avrebbe di fronte in semifinale una tra Argentina e Francia, due delle principali candidate alla conquista dell’oro olimpico. Favorito sulla carta il Paraguay, che a detta dei pronostici Egitto - Paraguay potrebbe superare i nordafricani con un risultato abbastanza netto.

Scommessa 2; risultato esatto 1-3 Paraguay: 19,00 con Sisal

Ibrahim Adel vuole segnare ancora

Gli egiziani sono riusciti ad approdare ai quarti di finale grazie al 2 a 1 maturato contro la Spagna. Mattatore dell’incontro è stato Ibrahim Adel, autore di una sontuosa doppietta che ha spedito le “baby furie rosse” a giocare i quarti di finale contro il sorprendente Giappone vincitore a punteggio pieno del Gruppo D.

Scommessa 3; under 2.5: 2,00 con William Hill