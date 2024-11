In questo articolo si possono trovare i pronostici Danimarca - Spagna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Danimarca-Spagna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la nazionale di Brian Riemer e quella guidata da Luis de la Fuente.

La partita, valevole per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega A di Nations League, si disputerà giovedì 15 ottobre alle 20:45 al Parken Stadium di Copenhagen.

I nostri pronostici Danimarca - Spagna

Il nostro pronostico Danimarca - Spagna bet365 LeoVegas William Hill Vittoria Spagna 1.80 1.80 1.83 Over 3,5 3.75 4.10 3.75 Vittoria Danimarca 5.00 5.10 5.33

Come scommettere su Danimarca – Spagna: analisi match e pronostici

La Danimarca ha bisogno di una vittoria per avvicinarsi ancora di più alle fase finale di Nations League. Gli scandinavi vogliono vendicare la sconfitta di misura in terra spagnola (1-0 con gol di Zubimendi) e per questo si affidano al centravanti Hojlund, ad un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Christian Eriksen e all'intraprendenza del laziale Isaksen e del leccese Dorgu.

La Spagna, invece, è ormai certa del pass per il prossimo turno ma ha la possibilità di blindare il primo posto. Il ct de la Fuente deve però fare i conti con le pesanti assenze di Rodri e Lamine Yamal: a centrocampo, così, tutto passa per i piedi dell'ex napoletano Fabian Ruiz, mentre in attacco chance importanti per Yeremy Pino e Oyarzabal.

Probabili formazioni Danimarca vs Spagna

Per i pronostici Danimarca – Spagna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Andersen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Isaksen; Hojlund. Ct. Riemer.

Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Andersen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Dorgu; Eriksen, Isaksen; Hojlund. Ct. Riemer. SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Porro, Vivian, Laporte, Cucurella; Pedri, Fabian Ruiz; Yeremy Pino, Dani Olmo, Nico Williams; Oyarzabal. Ct. De La Fuente.

Confrontare le quote vincente della partita Danimarca - Spagna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Spagna favorita

Nonostante gli acciacchi di Morata e le tante assenze (da non dimenticare Gavi, ancora non al meglio dopo il brutto infortunio), la Spagna rimane sempre squadra fortissima. Le Furie Rosse dovrebbero scendere in campo con l’ormai solito 4-2-3-1 e si affidano all’estro di un Dani Olmo che si sta confermando su livelli altissimi anche a Barcellona. In difesa la certezza Laporte e il nuovo che avanza Vivian, mentre tra i pali c'è ancora David Raya (per il futuro occhio alla candidatura dell'usato sicuro De Gea). Tanta qualità: così, secondo il nostro pronostico Danimarca - Spagna terminerà con il successo della formazione ospite.

Scommessa 1; vittoria Spagna: 1,80 con bet365

Danimarca e Spagna daranno spettacolo

Può sembrare un azzardo dopo l’equilibrato 1-0 iberico dell’andata, ma siamo convinti che la gara di Copenhagen sarà nel segno dello spettacolo. I danesi sono nelle mani dell’ex atalantino Hojlund, mentre in casa Spagna riflettori puntati sul funambolico Nico Williams. Così, per la nostra previsione, il match sarà caratterizzato da almeno quattro gol.

Scommessa 2; over 3,5 : 4,10 con Leovegas

Danimarca, una vittoria per blindare il secondo posto

La Danimarca si gioca tantissimo. In caso di vittoria e contemporaneo pareggio tra Serbia e Svizzera, gli uomini del ct Riemer sarebbero certi del pass per i quarti di finale. La formazione di casa può fare affidamento su una difesa niente male, con gli ex italiani Vestergaard e Andersen a guidare il reparto e un'altra vecchia conoscenza della Serie A come Hjulmand a fare da diga a centrocampo. Imprevedibile in attacco e forte dietro: per questo, secondo i nostri pronostici Danimarca - Spagna è gara che Eriksen e compagni riusciranno a portare a casa.

Scommessa 3; Vittoria Danimarca: 5,33 con William Hill