Pronostici Como – Udinese e informazioni utili per scommettere: motivazioni fortissime per i padroni di casa, che sono favoriti dai bookmakers

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Udinese, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como-Udinese, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Kosta Runjaic.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 20 gennaio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como - Udinese

Il nostro pronostico Como - Udinese bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Como 10.00 10.50 10.00 Pareggio 3.40 3.25 3.30 Alexis Sanchez segna un gol 4.33 4.50 4.00

Come scommettere su Como – Udinese: analisi match e pronostici

Il Como si conferma tra le regine del mercato. Non bastano, però, i grandi acquisti: per la salvezza servono punti e soprattutto vittorie, a partire dalla delicata sfida con l'Udinese. I bianconeri sono in una safe zone (26 punti, otto in più del Cagliari terzultimo) e per questo le motivazioni più forti sono quelle dei lariani, non a caso dati per favoriti dai bookmakers.

L'Udinese, però, propone un undici di assoluto spessore: basti pensare all'attacco, nel segno di uno dei centravanti più interessanti del panorama italiano e di due giocatori di classe come Thauvin e Alexis Sanchez, con quest’ultimo che entrerà nella ripresa. Qualità anche in difesa, come certifica la presenza di Bijol (inseguito da molte big europee) e del nuovo acquisto Solet.

Probabili formazioni Como vs udinese

Per i pronostici Como – Udinese occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (3-4-2-1): Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena; Van Der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Butez; Goldaniga, Kempf, Dossena; Van Der Brempt, Caqueret, Da Cunha, Fadera; Strefezza, Diao; Cutrone. Allenatore: Fabregas UDINESE (3-5-2): Sava; Solet, Bijol, Kristensen; Rui Modesto, Karlstrom, Lovric, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Confrontare le quote vincente della partita Como - Udinese permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Como, vittoria nel segno dei nuovi acquisti

Il Como, dicevamo, si sta confermando squadra molto attiva sul mercato. I fondi non mancano, ma la società ha scelto una strada nel segno di talenti interessanti e giovani. A centrocampo c’è il francese Caqueret, mentre in attacco (al posto dell’acciaccato Paz) c’è il forte Diao, già in gol contro il Milan. Giocatori, questi, che si aggiungono ad una squadra già in linea con l’obiettivo salvezza: secondo il nostro pronostico Como - Udinese sarà aggiudicata dai padroni di casa. Tre punti pesantissimi.

Scommessa 1: Risultato esatto 2-0 Como: 10,00 con bet365

Un pareggio che fa felice l’Udinese

Le due squadre si equivalgono, anche alla luce delle tante assenze con cui deve fare i conti il tecnico dei bianconeri Runjaic (pesano le defezioni di Davis ed Ehzibue). Secondo la nostra previsione, la gara si chiuderà con un pareggio che farà contento solo l'Udinese: i friulani si avvicineranno alla quota salvezza, mantenendo inalterate (o quasi) le speranze europee.

Scommessa 2; Pareggio: 3,25 con Sisal

Udinese, riecco Alexis Sanchez

Alexis Sanchez vuole il gol numero 22 con la maglia dell'Udinese, il primo di questa sua seconda esperienza in maglia bianconero. Il cileno entrarà nella ripresa (il tridente è opzione troppo offensiva, al momento) e riuscirà comunque a lasciare il segno: secondo il nostro pronostico Como-Udinese si chiuderà proprio con una rete dell'ex interista.

Scommessa 3; Alexis Sanchez segna: 4,00 con William Hill