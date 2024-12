Pronostici Como – Roma e informazioni utili per scommettere: i giallorossi sono avanti per i bookmakers, ma la squadra di Fabregas non va sottovalutata

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri pronostici Como - Roma

Il nostro pronostico Como - Roma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Roma 17.00 18.00 19.00 Dybala segna il primo gol 6.50 5.50 5.50 Vittoria Como 3.40 3.50 3.30

Come scommettere su Como – Roma: analisi match e pronostici

Il Como ha assoluto bisogno di punti salvezza. I lariani - ancora alle prese con qualche assenza di troppo - devono però fare i conti con una Roma rigenerata dalla cura Ranieri. I capitolini vengono dal doppio successo contro Lecce e Braga, con tanto di 7 gol realizzati e uno solo subito: numeri che mostrano la rinascita di una squadra reduce da un avvio di stagione sconcertante (due esoneri in pochi mesi, un’anomalia per una big) e ancora troppo vicina alle zone pericolose della classifica.

Il Como, dal canto suo, si ritrova stabilmente nei bassifondi della graduatoria: lo scoppiettante mercato estivo e la presenza di giocatori di spessore come Paz e lo stesso Belotti (che rimane comunque un campione d’Europa) evidentemente non sono bastati. In Serie A non si scherza, poco da fare.

Probabili formazioni Como vs Roma

Per i pronostici Como – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, Sala; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas ROMA (3-4-3): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Abdulhamid, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, El Shaarawy; Dovbyk. Allenatore: Ranieri

La Roma non si ferma più: contro il Como sarà 3-1

I giallorossi devono correre, per allontanarsi dalla zona rossa della classifica e provare una rincorsa clamorosa in ottica europea. La Roma targata Claudio Ranieri non ha alcuna intenzione di fermarsi: anche a Como sarà vittoria, nel segno del centravanti Dovbyk e delle giocate di Dybala e Paredes. Secondo il nostro pronostico, Como-Roma si chiuderà sul 3-1 per i capitolini.

Scommessa 1; risultato esatto 3-1 Roma: 17,00 con bet365

Dybala porta per mano una Roma orgogliosa

Paulo Dybala è il simbolo della Roma di Mister Ranieri: più forte dei tanti (e soliti) acciacchi fisici, il campione del mondo argentino è pronto a prendere per mano una squadra che vuole tornare tra le big del campionato e che punta, senza mezzi termini, ad essere protagonista in Europa. Secondo la nostra previsione, la sfida con il Como sarà aperta da una rete del fantasista ex Juventus.

Scommessa 2; Dybala primo marcatore: 5,50 con Sisal

Como, un successo per la salvezza

Il Como è squadra che, sulla carta, può ambire ad una salvezza tranquilla. Di mezzo, però, ci sono gli avversari e - nel caso specifico - anche una bella dose di sfortuna, se si pensa ai tanti infortuni riscontrati in questi mesi. Una buona notizia c’è ed è rappresentata dal ritorno dell’ex Barcellona Sergi Roberto, giocatore d’esperienza che rappresenta un lusso per una squadra che gravita nella parte destra della classifica. Riflettori puntati anche sull’italo-brasiliano Strefezza, uno che con la sua velocità può mettere in difficoltà la statica difesa giallorossa. Anche per questi elementi, secondo i nostri pronostici Como-Roma si concluderà con l’inaspettata vittoria dei lariani. Tre punti fondamentali per la permanenza in A.

Scommessa 3; Vittoria Como: 3,30 con William Hill