In questo articolo si possono trovare i pronostici Como - Parma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como – Parma, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Fabio Pecchia.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 19 ottobre alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Como - Parma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Como - Parma bet365 LeoVegas William Hill Over 3,5 2.62 2.70 2.50 Parziale/Finale: Pareggio/Pareggio 6.00 5.80 5.80 Vittoria Parma 3.80 3.60 3.70

Come scommettere su Como – Parma: analisi match e pronostici

Gara salvezza decisamente interessante, quella che vede protagonisti Como e Parma. A confronto due squadre che hanno vissuto inizi di stagione decisamente diversi. I padroni di casa sono riusciti a reagire dopo un approccio con la categoria tutt'altro che perfetto: in ottica classifica, fondamentali i successi (entrambi per 3-2) ai danni di Verona e Atalanta.

Dall'altro lato, il Parma si ritrova ad inseguire i lombardi (due i punti da recuperare), nonostante le belle prove di fine estate, su tutte la vittoria ai danni del Milan. Dalla sconfitta contro il Napoli qualcosa è cambiato per gli uomini di Fabio Pecchia: dal 31 agosto tre sconfitte e solo due pareggi, quello più recente nel derby emiliano contro il Bologna.

Probabili formazioni Como - Parma

Per i pronostici Como – Parma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Audero, Van der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Audero, Van der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Sergi Roberto; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Osorio, Balogh, Valeri; Hernani, Sohm; Man, Bernabé, Mihaila; Bonny. Allenatore: Pecchia.

Confrontare le quote vincente della partita Como – Parma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Como - Parma sarà festival del gol

Il Como ha subito 14 gol, il Parma due in meno. Parliamo, insomma, di due delle difese più battute della Serie A. In più, siamo al cospetto delle due squadre che hanno realizzato più reti nella zona retrocessione: in questo caso, parliamo di 10 gol a testa (per intenderci 7 in più del Lecce quartultimo). Insomma, tra retroguardie che proprio non riescono a trovare la quadratura del cerchio e attacchi decisamente prolifici, attenzione al numero di gol realizzati nell'ambito dei 90 minuti. Così, per i nostri pronostici Como - Parma è gara che può essere nel segno di almeno quattro gol totali. Occhio, così, all'over 3.5.

Scommessa 1; over 3,5: 7,00 con bet365

La gara tra lombardi ed emiliani sarà nel segno dell’equilibrio

Il Como - capitanato dal big Sergi Roberto e dal talento Paz - vuole confermarsi squadra in grande crescita. Dall’altro lato, però, c’è un Parma che ha bisogno di una scossa per rimettersi in corsa in ottica salvezza. L’impressione, così, è che assisteremo ad una sfida nel segno dell’equilibrio: per questo, secondo la nostra previsione, alla fine del primo tempo e al termine del match il risultato sarà in entrambi i casi fermo sul pari.

Scommessa 2; parziale/secondo tempo pareggio/pareggio: 4,00 con Leovegas

Il Parma non può rimandare l’appuntamento con la vittoria

Il Parma non vince dal 24 agosto, giorno dell'unico successo stagionale contro il Milan. La squadra di Fabio Pecchia deve assolutamente ritrovarsi e si affida a giocatori di assoluto spessore come lo spagnolo Bernabé (che interessa anche all'Inter) e i rumeni Mihaila e Man. Secondo i nostri pronostici Como- Parma potrebbe chiudersi con il secondo successo degli emiliani, che in questo modo scavalcherebbero i lombardi in classifica.

Scommessa 3; Vittoria Parma: 2,25 con William Hill