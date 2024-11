Pronostici Como – Monza e informazioni utili per scommettere: sfida salvezza delicatissima e dall’esito incerto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como-Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Alessandro Nesta.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 30 novembre allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como-Monza

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Como - Monza bet365 Sisal William Hill Vittoria Monza 4.00 3.75 3.90 Cutrone primo marcatore 5.00 5.50 6.00 Risultato esatto 2-0 Como 9.00 9.75 9.00

Come scommettere su Como – Monza: analisi match e pronostici

Dopo il match tra Cagliari e Verona, il weekend di Serie A propone subito un’altra sfida salvezza che vede protagonisti Como e Monza. A confronto due compagini in piena zona retrocessione: i padroni di casa sono terzultimi e hanno un punto in più dei dirimpettai brianzoli (10 punti contro i 9 degli avversari), ma sono la squadra che hanno totalizzato meno punti nelle ultime cinque giornate (solo uno, frutto del pareggio in casa del Genoa).

Il Monza, invece, ha mostrato segnali di ripresa nell'ultima gara in casa del Torino (pareggio per 1-1): ancora una volta gli uomini di Nesta hanno disputato una buona partita, proponendo buone trame di gioco ma risultando ancora poco efficaci sotto porta. Adesso serve maggiore concretezza.

Probabili formazioni Como vs Monza

Per i pronostici Como – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Reina; Goldaniga, Barba, Sala, Moreno; Engelhardt, Baselli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Reina; Goldaniga, Barba, Sala, Moreno; Engelhardt, Baselli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas MONZA (3-4-2-1): Turati; Caldirola, Pablo Marì, A. Carboni; Birindelli, Bondo, Bianco, Kyriakopoulos; D. Maldini, Mota; Djuric. Allenatore: Nesta.

Confrontare le quote vincente della partita Como - Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Monza, è il momento della classica vittoria scacciacrisi

Il Monza di Alessandro Nesta non può rimandare ulteriormente l’appuntamento con la vittoria. Contro un’avversaria diretta come il Como, bisogna finalmente mettere in mostra tutto il potenziale offensivo: riflettori puntati sul nazionale italiano Daniel Maldini (pronto al passaggio in una big) e su un Milan Djuric che cerca il bis dopo il gol contro il Torino. Secondo i nostri pronostici, Como-Monza è gara che si chiuderà con il successo della compagine ospite.

Scommessa 1; vittoria Monza: 4,00 con bet365

Cutrone, riecco (finalmente) il gol

Un attaccante non può rimanere a secco per troppo tempo. Lo sa bene Patrick Cutrone: l'ex Milan ha vissuto un buon avvio di stagione (cinque reti tra campionato e Coppa Italia) ma non trova il gol dal 29 settembre scorso, dalla doppietta realizzata nel 3-2 al cospetto del Verona. Ora serve la svolta: secondo la nostra previsione l'attaccante classe '98 tornerà al gol proprio nell'importantissima sfida salvezza con il Monza. La sua sarà la prima rete dell’incontro.

Scommessa 2; Cutrone segna per primo: 5,50 con Sisal

Como, vincere per tornare a sognare

Il Como è squadra che può tranquillamente ambire alla salvezza. In questa fase, i lariani pagano le tante assenze (pesante quella di Sergi Roberto, sabato manca anche lo squalificato Dossena), ma le qualità comunque non mancano. A centrocampo dovrebbe rivedersi Baselli, mentre sulla trequarti spazio ancora ai talenti Paz e Fadera. Anche per questi elementi, secondo il nostro pronostico Como-Monza si chiuderà sul 2-0 per i padroni di casa.

Scommessa 3; risultato esatto 2-0 Como: 9,00 con William Hill