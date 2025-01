Pronostici Como - Milan e informazioni utili per scommettere: rossoneri favoriti, ma la vittoria dei lariani non è impossibile

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como - Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Sergio Conceicao.

La partita, recupero della diciannovesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di martedì 14 gennaio allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como - Milan

Il nostro pronostico Como - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-1 Milan 8.50 8.75 8.50 Pulisic segna il primo gol 8.50 7.50 8.00 Vittoria Como 4.10 3.75 3.80

Come scommettere su Como - Milan

Il Como vuole dare un altro dispiacere a una big del campionato. Cutrone e compagni vengono dal pareggio in casa della Lazio e vogliono raccogliere altri punti preziosi in chiave salvezza: un'impresa tutt'altro che impossibile, considerando la grande qualità dei lariani e l'ambizione di una società attiva anche in questo mercato di riparazione (l'acquisto di Assan Diao è di alto profilo).

Il Milan, dal canto suo, si trova ancora una volta al cospetto di una squadra che lotta per conservare la categoria: l'impegno, alla luce del recente pareggio in quel di San Siro contro il Cagliari, non può essere sottovalutato. Bisogna archiviare definitivamente il successo in Supercoppa Italiana e pensare al campionato: la corsa per il quarto posto si sta accendendo, per questo serve un filotto di vittorie per colmare il gap dalla Lazio (attualmente di 8 punti, ma i biancocelesti hanno giocato due gare in più). Conceicao non può sbagliare: la qualificazione alla prossima Champions non è negoziabile.

Probabili formazioni Como vs Milan

Per i pronostici Como – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1) : Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, A. Moreno; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

: Audero; Van der Brempt, Kempf, Dossena, A. Moreno; Caqueret, Da Cunha; Strefezza, Diao, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Conceicao

Confrontare le quote vincente della partita Como - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan vince e si rilancia

Conceicao rimane fedele al 4-2-3-1 e dovrebbe apportare un solo cambio rispetto alla gara (deludente) con il Cagliari: Emerson Royal, rientrato dalla squalifica, riprende il posto sull’out di destra della difesa, con buona pace dell’ex capitano Calabria. Formazione pressoché uguale, ma l’esito sarà diverso. Questa volta Pulisic e Leao riusciranno ad imporsi con le loro giocate ad altissima velocità. Secondo il nostro pronostico, Como-Milan terminerà sul 2-1 per i rossoneri.

Scommessa 1: Risultato esatto 2-1 Milan: 8,50 con bet365

Pulisic segna e sogna quota 20 gol

La vera star di questo Milan è il fantasista americano Christian Pulisic. Fenomenale in Supercoppa, così così contro il Cagliari, l’ex Chelsea ha già raggiunto la doppia cifra in fatto di gol. Secondo la nostra previsione, Pulisic aprirà le danze allo stadio Sinigaglia: undicesima rete per lui, l'obiettivo è raggiungere le 20 reti stagionali per la prima volta in carriera.

Scommessa 2; Pulisic segna il primo gol: 7,50 con Sisal

Colpaccio Como: -18 per la salvezza

Il Como non è una piccola come le altre. Vero, i lariani sono alla prima stagione in massima serie dopo tanti anni nelle categorie inferiori, ma parliamo di un club ambizioso e nei fatti ricchissimo. Lo testimonia, come dicevamo, anche questa finestra di calciomercato: a centrocampo Fabregas può fare affidamento anche sul francese Caqueret, altro giocatore che farebbe comodo a tante big europee. In attacco c’è lo scatenato Cutrone, in cerca del classico gol dell’ex. Secondo il nostro pronostico, Como-Milan terminerà con il successo dei padroni di casa: mancheranno, a quel punto, 18 punti per arrivare a quota 40, l'obiettivo per chi punta alla salvezza.

Scommessa 3; Vittoria Como: 3,80 con William Hill