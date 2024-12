Pronostici Como – Lecce e informazioni utili per scommettere: una vittoria per chiudere l’anno fuori dalla zona retrocessione

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como - Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Marco Giampaolo.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di lunedì 30 dicembre allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como - Lecce

Il nostro pronostico Como - Lecce

Come scommettere su Como – Lecce: analisi match e pronostici

Sfida salvezza tra squadre che vogliono stare alla larga dal terzultimo posto. Il Como, a quota 15 punti, riparte dalla prova orgogliosa in casa dell'Inter: alla fine i nerazzurri hanno vinto per 2-0, ma i lariani sono andati vicini al pareggio e dunque ad un altro colpaccio dopo il successo al cospetto della Roma. I lariani sperano di recuperare l'esterno Alberto Moreno e si affidano all'esperienza di Sergi Roberto e Belotti. Occhio, poi, al gioiellino Paz e all'imprevedibilità dell'italo-brasiliano Strefezza.

Anche il Lecce (16 punti) sta vivendo un buon momento ma deve leccarsi le ferite dopo la sconfitta immeritata contro la Lazio: gli uomini di Giampaolo, in dieci per tutto il secondo tempo, avrebbero meritato un punto contro i biancocelesti. In ottica formazioni, i salentini propongono ancora un 4-3-3 offensivo, con Dorgu terzino sinistro, Rafia a centrocampo e Krstovic e Tete Morente in attacco. Pesano le defezioni dei difensori Guilbert (squalificato), Gaspar e Gallo.

Probabili formazioni Como vs Lecce

Per i pronostici Como – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Audero; Van der Brempt, Kempf, Goldaniga, A. Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Fabregas

Audero; Van der Brempt, Kempf, Goldaniga, A. Moreno; Sergi Roberto, Da Cunha; Strefezza, Paz, Fadera; Belotti. Allenatore: Fabregas LECCE (4-3-3): Falcone, Jean, Baschirotto, Bonifazi, Dorgu; Berisha, Rafia, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo.

Como, una vittoria al fotofinish per conservare la categoria

Al netto di un calciomercato estivo a dir poco scoppiettante, l’obiettivo del Como è conservare la categoria. Missione tutt’altro che impossibile da realizzare: fondamentale, però, vincere più scontri diretti possibile. Contro il Lecce, i lariani dovranno soffrire ma alla fine riusciranno a spuntarla, forti della ritrovata verve di Belotti (solita staffetta con Cutrone) e dell’esperienza dell’ex Barcellona Sergi Roberto. Secondo il nostro pronostico, Como - Lecce si chiuderà sul pareggio al termine della prima frazione, mentre al triplice fischio finale saranno gli uomini di Fabregas a conquistare i tre punti.

Scommessa 1: Primo tempo/Finale Pareggio/Como

Pari e patta: un punto per la quota salvezza

C’è grande equilibrio: il Lecce si affida ad una serie di talenti niente male e al difensore Baschirotto, mentre il Como propone nei fatti la formazione tipo (soprattutto se Fabregas dovesse recuperare Alberto Moreno). Secondo la nostra previsione, la gara terminerà sul pari e le due squadre sigleranno almeno un gol a testa.

Scommessa 2; Pareggio+GOL

Lecce, un successo che sa di svolta

Dicevamo, il Lecce si affida ad un Tete Morente in forma clamorosa. L’ex Elche, dopo un inizio in tono minore, si sta imponendo come una delle seconde punte più interessanti di tutta la Serie A. Non solo, nonostante agisca in posizione più arretrata, Dorgu si sta confermando esterno dal futuro radioso e già pronto per una big europea. Secondo il nostro pronostico, Como-Lecce si chiuderà con l’importantissimo successo dei salentini, che con Giampaolo sta superando di gran lunga la media salvezza.

Scommessa 3; Vittoria Lecce