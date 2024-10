In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Lazio, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como – Lazio, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Marco Baroni.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di giovedì 31 ottobre allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como - Lazio

Il nostro pronostico Como - Lazio bet365 Sisal William Hill Primo tempo/finale Como/Lazio 26.00 25.00 26.00 over 3,5 3.40 3.10 3.40 Pareggio 3.30 3.40 3.40

Come scommettere su Como – Lazio: analisi match e pronostici

Il Como vuole tornare a fare risultato. Dopo avere raccolto un punto nelle ultime tre gare, Cutrone e compagni non possono più permettersi passi falsi, alla luce di una zona retrocessione ormai ad un passo. I lombardi devono tornare a correre anche se si ritrovano al cospetto di una big del campionato: l'obiettivo, così, è replicare la grande prestazione messa in campo contro l'Atalanta di Gasperini. Da allora, però, è passato più di un mese: l'effetto sorpresa è ormai svanito, il Como deve dimostrarsi squadra matura e che merita le Serie A, al netto dei grandi nomi in rosa.

La Lazio, invece, sta vivendo un momento assolutamente positivo, come certificano i 16 punti in classifica, il recente (e netto) successo contro il Genoa e il percorso netto in Europa League (i biancocelesti sono in testa con Tottenham e Anderlecht). L'impressione, così, è che la squadra di Mister Baroni faccia dannatamente sul serio: la missione quarto posto non è poi così impossibile da realizzare.

Probabili formazioni Como vs Lazio

Per i pronostici Como – Lazio occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Audero, Goldaniga, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Audero, Goldaniga, Kempt, Dossena, Moreno; Perrone, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas LAZIO (4-2-3-1): Provedel, Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Zaccagni, Pedro, Noslin; Castellanos. Allenatore: Baroni

Confrontare le quote vincente della partita Como – Lazio permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sfida interessante e combattuta: ma la Lazio avrà la meglio

Il Como naviga nei bassifondi della classifica, ma è squadra da prendere con le pinze. Questo nonostante le pesanti assenze di Sergi Roberto e Van der Brempt. Secondo i nostri pronostici, Como - Lazio è gara che vedrà i lariani in vantaggio al termine della prima frazione. Nella ripresa, però, uscirà fuori la maggiore qualità della Lazio, che in attacco dovrebbe proporre gli imprescindibili Castellanos e Zaccagni e le novità Pedro e Noslin.

Scommessa 1; primo tempo/finale Como/Lazio: 26,00 con bet365

Gara nel segno dei gol: ce ne saranno almeno quattro

Abbiamo parlato dell’attacco della Lazio, con Mister Baroni che può permettersi di tenere in panchina giocatori come Dia e Isaksen. Il potenziale offensivo dei biancocelesti è notevole, ma nemmeno il Como scherza, se si pensa alla velocità di Strefezza e alle qualità sopraffine di Paz. Alla luce di questi elementi, secondo la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno quattro gol.

Scommessa 2; over 3,5: 3,10 con Sisal

Il Como per la salvezza, la Lazio per la Champions: finirà in pareggio?

Le due squadre scendono in campo per obiettivi importanti: il Como per allontanarsi dalla zona retrocessione, la Lazio per confermarsi in orbita Champions League. Entrambe le compagini puntano al bottino pieno, ma l’impressione è che alla fine l’equilibrio sarà totale. Così, secondo i nostri pronostici Como - Lazio è gara destinata al pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 3,40 con William Hill