In questo articolo si possono trovare i pronostici Como - Fiorentina, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como - Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Raffaele Palladino.

La partita, valevole per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 24 novembre allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Como - Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Como - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Strefezza segna il primo gol 11.00 10.50 9.00 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 11.00 11.50 11.00 Vittoria Como 3.20 3.20 3.10

Ulteriori info, quote Como - Fiorentina, pronostici e mercati sono disponibili sulle piattaforme di betting ufficiali. In più è possibile dare un'occhiata a

la nostra pagina dedicata ai top siti bonus multipla per scommettere sulla Serie A

la nostra guida al codice promozionale Better Lottomatica esclusivo per ottenere un bonus benvenuto maggiorato.

Come scommettere su Como - Fiorentina

Il Como ha assolutamente bisogno dei tre punti, per riprendere a correre in chiave salvezza. I lariani hanno raccolto solo due punti nelle ultime cinque gare e adesso possono fare leva su un misero punto di vantaggio sul Lecce terzultimo. Troppo poco per una squadra che in estate è stata tra le grandi protagoniste del calciomercato.

Dall'altro lato, la Fiorentina vuole continuare a vivere un sogno, ritrovandosi addirittura ad un solo punto dal Napoli capolista. Un'inversione di tendenza clamorosa per i toscani, che con Palladino in panchina e Kean in attacco sembrano avere finalmente trovato la quadratura del cerchio. L'obiettivo Champions quest'anno sembra alla portata, anche considerando le alternative a disposizione del tecnico ex Monza e un Gudmundsson che ancora (complice l'infortunio) non è riuscito ad esprimersi al meglio con la maglia viola.

Probabili formazioni Como vs Fiorentina

Per i pronostici Como – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1) : Reina, Van Der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

: Reina, Van Der Brempt, Kempt, Dossena, Moreno; Engelhardt, Mazzitelli; Strefezza, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodò, Ranieri, Comuzzo, Gosens; Adli, Cataldi, Bove; Colpani, Beltran; Kean. Allenatore: Palladino.

Confrontare le quote vincente della partita Como - Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Sarà il Como ad aprire le danze con Strefezza

Il Como proprio non riesce ad ingranare, ma comunque è squadra da non sottovalutare. Occhio soprattutto all’italo-brasiliano Strefezza, giocatore veloce che può mettere in seria difficoltà una difesa della Fiorentina che spesso ha palesato qualche lacuna di troppo. Secondo il nostro pronostico Como - Fiorentina sarà nel segno del gol d’apertura del talento Strefezza.

Scommessa 1; Strefezza segna il primo gol: 3,10 con bet365

Fiorentina avanti senza problemi: sogno Scudetto ad un passo

Pochi dubbi: la Fiorentina è nettamente superiore. In attacco c’è un Moise Kean letteralmente scatenato, coadiuvato dal ritrovato Beltran (che però deve trovare la via del gol con più facilità) e da Colpani (fedelissimo del tecnico Palladino). A centrocampo, dopo l’interregno Mandragora, si rivede l’ex laziale Cataldi, mentre sugli esterni della difesa confermati due giocatori in grande forma come Dodò e Gosens. Elementi di spessore: così, per la nostra previsione, la gara si chiuderà con un netto 0-2 degli ospiti in tenuta viola.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Fiorentina: 11,50 con Sisal

Como, il successo non è impossibile. Ecco tre punti salvezza pesantissimi

Il momento non è dei migliori, ma il Como di Fabregas deve uscirne fuori. In ballo c’è veramente tanto: la permanenza in Serie A è l’obiettivo minimo dei lariani, che si affidano non solo al già citato Strefezza, ma anche al giovane talento Paz e al centravanti Cutrone, ancora una volta preferito a Belotti. La qualità c’è: secondo il nostro pronostico Como - Fiorentina è gara che i padroni di casa riusciranno ad aggiudicarsi, anche se con qualche sofferenza di troppo.

Scommessa 3; vittoria Como 3,10 con William Hill