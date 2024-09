In questo articolo si possono trovare i pronostici Como-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como - Bologna, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Vincenzo Italiano. La partita, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A, si disputerà sabato 14 settembre alle 15:00 allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

I nostri pronostici Como-Bologna

Il nostro pronostico Como - Bologna bet365 Sisal William Hill Under 2.5 1.66 1.65 1.61 Risultato esatto: 1-1 6.00 6.00 5.50 Giocatore segna nell’incontro: Orsolini 4.00 3.00 3.40

Come scommettere su Como - Bologna analisi match e pronostici

Squadre dagli obiettivi diversi, ma accomunate da un avvio di stagione disastroso, almeno sul piano dei risultati. Il Como - nonostante un mercato da assoluto protagonista - è ultimo in graduatoria insieme al Venezia, alla luce del punto conquistato in casa del Cagliari e delle sconfitte contro Juventus e Udinese.

Cinque i gol subiti dai lariani: stessi numeri per il Bologna, che però ha conquistato un punto in più alla luce dei deludenti pareggi interni contro Udinese ed Empoli. In casa emiliana sembra essersi rotto l'incantesimo dell'anno scorso, anche alla luce delle cessioni di big come Zirkzee e Calafiori, dell'addio di Thiago Motta e dell'arrivo di tanti volti nuovi che devono ancora calarsi nella nuova realtà.

Probabili formazioni Como vs Bologna

Per i pronostici Como - Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-4-2): Reina, Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza, Perrone, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. Allenatore: Fabregas

Reina, Van der Brempt, Dossena, Kempf, Moreno; Strefezza, Perrone, Mazzitelli, Da Cunha; Cutrone, Belotti. Allenatore: Fabregas BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Holm, Beukema, Casale, Miranda; Aebischer, Freuler; Pobega, Orsolini, Karlsson; Dallinga. Allenatore: Italiano

Confrontare le quote vincente della partita Como - Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Como e Bologna, due attacchi che fin qui hanno deluso pesantemente

A confronto due tra gli attacchi peggiori della primissima parte della Serie A 2024-25. Inevitabile, così, pensare ad una sfida nel segno di pochi gol, al massimo due. Attenzione, però: i pronostici Como - Bologna vanno in quella direzione non solo perché da un lato Belotti e dall'altro Dallinga non sembrano incarnare (almeno al momento) l'identikit del bomber vero. L’under 2,5 si può spiegare anche con la buona qualità di due retroguardie che un po’ a sorpresa hanno già subito 5 gol a testa.

In questo senso i reparti guidati da Dossena e Casale (centrali di difesa che meriterebbero una classifica diversa) sono chiamati ad una prova d’orgoglio per guardare al futuro con maggiore fiducia. Per la serie: guai a sbagliare ancora.

Scommessa 1; under 2.5: 2,00 con bet365

Paura di farsi male? Il pareggio è risultato tutt’altro che impossibile

La classifica è deficitaria e allora l’ipotesi pareggio non sembra cosa impensabile. Alla luce della veloce analisi su difese e attacchi, l’1-1 è risultato da tenere fortemente in considerazione stando ai pronostici Como - Bologna. Certo, un risultato che servirebbe a poco, ma il campionato è ancora lungo.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Orsolini non vuole mancare l’appuntamento con il gol

Solo due gol realizzati fin qui dal Bologna e uno non poteva che essere suo. Parliamo di Riccardo Orsolini, esterno offensivo tra gli eroi della qualificazione in Champions League. Il classe '97 cresciuto nell'Ascoli vuole fare il bis, per prepararsi al meglio in vista dell'esordio assoluto nella più importante delle competizioni internazionali.

Scommessa 3; Giocatore segna nell'incontro, Riccardo Orsolini: 3,40 con William Hill