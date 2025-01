Pronostici Como – Atalanta e informazioni utili per scommettere: sfida apertissima tra obiettivo salvezza e sogno Scudetto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Como - Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Como - Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Cesc Fabregas e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la ventunesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di giovedì 25 gennaio allo Stadio Giuseppe Sinigaglia.

I nostri pronostici Como - Atalanta

Il nostro pronostico Como - Atalanta bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 3-0 Atalanta 15.00 18.00 17.00 Vittoria Como + Gol 7.00 7.50 7.00 Diao segna durante il match 6.50 4.00 5.00

Come scommettere su Como – Atalanta: analisi match e pronostici

Squadre con obiettivi diversi, ma occhio alle sorprese. Il Como, oltretutto, lo scherzetto all'Atalanta lo ha già fatto nel match d'andata e ora ha tutta l'intenzione di ripetersi. I lariani cercano il secondo successo consecutivo in campionato per avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza. Il 4-1 contro l'Udinese fa ben sperare: l'impressione è che il mercato invernale stia dando i frutti sperati, con Caqueret che domina nella zona nevralgica del campo e Diao subito decisivo sulla trequarti.

Dal canto suo, l’Atalanta non deve solo "vendicare" la sconfitta di settembre, ma è chiamata anche a dare seguito al largo successo in Champions League contro lo Sturm Graz. Nel caso, si tratterebbe del primo successo in campionato da Natale a questa parte: dopo il successo contro l'Empoli, solo tre pareggi e la sconfitta nell'ultimo turno contro il Napoli. In caso di pareggio o addirittura di sconfitta, i bergamaschi dovrebbero dire addio al sogno Scudetto e iniziare a guardarsi alle spalle. A quel punto il terzo posto non sarebbe più una certezza.

Probabili formazioni Como vs Atalanta

Per i pronostici Como – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

COMO (4-2-3-1): Butez; Iovine, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas

Butez; Iovine, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Caqueret, Da Cunha; Diao, Paz, Fadera; Cutrone. Allenatore: Fabregas ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Bellanova, Ederson, de Roon, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Como - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Atalanta, un tris per tornare a sognare il tricolore

Dopo le ultime delusioni in campionato, l’Atalanta ha tutta l’intenzione di tornare a vincere. E ci riuscirà: secondo il nostro pronostico, Como-Atalanta si chiuderà con un netto 3-0 dei bergamaschi. Nerazzurri troppo più forti: in attacco il solito Retegui, voglioso di confermarsi in testa alla classifica cannonieri. A centrocampo Ederson cercherà il riscatto dopo prestazioni recenti forse non all'altezza.

Como, la società è ambiziosa, la squadra pure. Che vittoria contro l’Atalanta

Il Como vuole recitare il ruolo di outsider del girone di ritorno. La società ha grandi ambizioni, come certificano gli acquisti del mese di gennaio. Ambiziosa è anche la squadra, che inizia a credere nei suoi mezzi e mette in pratica la filosofia offensiva del tecnico Cesc Fabregas. Secondo la nostra previsione, i lariani riusciranno a conquistare i tre punti, ma subiranno almeno un gol dalla forte Atalanta.

Ancora Diao, terzo gol consecutivo per l’ex Betis

Il Como si sta specializzando: dopo Nico Paz, i lariani hanno pescato un altro giovane trequartista che farà parlare di sé. Parliamo ovviamente dello spagnolo Assane Diao, già in gol contro Milan e Udinese e pronto a ripetersi ancora una volta. Secondo il nostro pronostico, Como-Atalanta sarà nel segno di almeno un gol dell'esterno destro prelevato dal Betis. Il 19enne, che ha firmato un contratto fino al 2029, non si fermerà certamente qui.

