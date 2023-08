In questo articolo è possibile trovare i pronostici Colombia - Giamaica e altre informazioni utili per scommettere sulla partita.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono le loro migliori quotazioni, consigli sulle scommesse e pronostici Colombia – Giamaica, partita valida per l’accesso ai quarti di finale della fase ad eliminazione diretta dei Mondiali femminili di calcio.

Si giocherà martedì 8 agosto alle ore 10,00 (ora italiana) l’ottavo di finale tra Colombia e Giamaica. Le due squadre non si sono mai affrontate fino ad oggi, daranno quindi il via ad una sfida inedita.

La Giamaica arriva all’appuntamento imbattuta, ma con il bottino di soltanto una rete segnata nelle prime tre partite del Gruppo F, dove ha battuto il modesto Panama per uno a zero, ma è anche riuscita a bloccare sullo 0 a 0 sia Brasile che Francia, rimanendo addirittura in dieci contro Les bleues.

La Colombia ha invece subìto una sconfitta indolore contro il Marocco all’ultima partita dei gironi. All’esordio è riuscita a battere la Corea del Sud per 2 a 0 ma, soprattutto, ha sconfitto la Germania per 2 a 1. Le tedesche poi, pareggiando 1 a 1 contro le asiatiche all’ultima giornata, hanno detto addio alla competizione.

Las cafeteras non hanno vinto nessuna delle precedenti sfide contro squadre ConcaCaf mentre, dal canto loro, le caraibiche non hanno mai vinto contro una squadra sudamericana.

Sarà quindi la partita delle prime volte, qualsiasi sarà l’esito, quella che si svolgerà al Melbourne Rectangular Stadium. Tanto che elaborare dei pronostici Colombia - Giamaica esatti non sarà cosa facile.

I nostri pronostici Colombia - Giamaica

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere tutte le quote e mercati aggiornati in tempo reale, consigliamo di consultare i siti scommesse ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici bet365 Sisal William Hill Vittoria Giamaica 3,80 3,75 3,90 Colombia vincente 1° tempo 2,87 2,85 2,62 Primo Marcatore Linda Caicedo 6,50 5.25 9,00

Scommettere su Colombia - Giamaica

La Giamaica può sorprendere

Passata da squadra dalla difesa colabrodo ai Mondiali del 2019 con ben 12 reti subìte, a squadra con difesa impenetrabile - zero gol subiti contro due squadre scomode come Francia e Brasile nella fase a gironi - la Giamaica può mettere i bastoni tra le ruote alla sicuramente più esperta Colombia, sfruttando gli spazi che le sudamericane inevitabilmente lasceranno. Sebbene la Colombia sia la favorita dai pronostici Colombia - Giamaica, la squadra giamaicana indubbiamente non starà a guardare.

Scommessa 1: Vittoria Giamaica 3,80 con bet365

Sudamericane a caccia dei quarti

La Colombia è riuscita in un'impresa: sconfiggere quella Germania che non perdeva una partita nella fase a gironi da ben 25 incontri.

Osservando gli highlights della sfida contro le teutoniche viene da chiedersi se non si è assistito ad uno dei match più belli della storia dei mondiali femminili a livello di intensità e di applicazione difensiva.

La nazionale colombiana, guidata da Nelson Abadia, non ha vinto fortunosamente contro le tedesche. Sono entrati in gioco atletismo, chiusura degli spazi e talento. E ora vogliono dimostrare di non trovarsi agli ottavi di finale per caso andando a confermare quelli che sono i principali pronostici Colombia - Giamaica degli esperti.

Scommessa 2: Colombia vincente il 1° tempo 2,85 con Sisal

Linda Caicedo ha la Giamaica nel mirino

Linda Caicedo esordisce nelle nazionali giovanili a 12 anni per poi passare, appena due anni dopo, direttamente in nazionale maggiore.

Attaccante in forza al Real Madrid, è autrice di uno dei più bei gol finora visti nel torneo, un destro a giro all’incrocio dei pali che non ha dato scampo al portiere della Germania Merle Frohms. Potrebbe essere un mercato interessante per i pronostici Colombia - Giamaica che varino e vadano oltre i tradizionali 1X2.

Scommessa 3: Linda Caicedo primo marcatore 9,00 con William Hill