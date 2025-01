Pronostici Club Brugge – Juventus e informazioni utili per scommettere: bianconeri leggermente favoriti, ma i belgi vogliono il pass per gli ottavi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Club Brugge-Juventus, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Club Brugge-Juventus, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Nicky Hayen e quella guidata da Thiago Motta.

La partita, valevole per la settima giornata della fase campionato della UEFA Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 21 gennaio allo Jan Breydel Stadion di Brugge.

I nostri pronostici Club Brugge - Juventus

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico CLub Brugge - Juventus bet365 Sisal William Hill Vittoria Juventus + GOL 4.75 4.60 4.50 Nico Gonzalez gol 3.40 3.50 3.50 Primo tempo/Finale pareggio/Juventus 5.50 5.60 5.60

Come scommettere su Club Brugge – Juventus: analisi match e pronostici

La Juve viaggia sulle ali dell’entusiasmo dopo l’importante successo contro il Milan. I bianconeri sono chiamati a ripetersi anche in Champions, per ipotecare la qualificazione ai play-off e provare un ultimo assalto alla top 8 (che invece garantisce l’accesso diretto agli ottavi di finale della competizione). Le sensazioni sono buone: contro il Milan è arrivata la vittoria ma soprattutto una prestazione di assoluto spessore, che fa il paio con quella altrettanto buona contro l’Atalanta. Segnali di rinascita.

Ma non c’è da rilassarsi: gli uomini di Thiago Motta volano in Belgio e sfidano un Club Brugge che viene da 18 risultati utili consecutivi (15 successi e tre pareggi), secondo in classifica in patria e in zona play-off in Champions. Una squadra da non sottovalutare, capace di superare Aston Villa e Sporting Lisbona e che può fare leva su una serie di giocatori di grande qualità.

Probabili formazioni Club Brugge vs Juve

Per i pronostici Club Brugge – Juventus occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:



CLUB BRUGGE (4-2-3-1) ; Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen

; Jackers; Sabbe, Mechele, Ordonez, De Cuiyper; Jashari, Onyedika; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla. Allenatore: Hayen JUVENTUS (4-2-3-1) : Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez. Allenatore: Thiago Motta

Confrontare le quote vincente della partita Club Brugge - Juventus permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Juventus, bis di vittorie e ottavo posto ancora possibile

I bianconeri vogliono ripetere le recenti (e ottime) prestazioni. Ci riusciranno, avvicinandosi così ad un ottavo posto che snellirebbe il calendario in un momento decisivo della stagione (due gare in meno). Il successo in terra belga sarà nel segno dei recenti protagonisti, tra cui il giovane talento Mbangula, nato e cresciuto proprio in Belgio.

Secondo il nostro pronostico Club Brugge-Juventus sarà gara vinta dai bianconeri , che comunque subiranno almeno un gol dalla squadra di casa. Questo nonostante una difesa che, sebbene povera di alternative, sta finalmente regalando le garanzie di un tempo,

Scommessa 1: Vittoria Juventus + GOL: 4,75 con bet365

Nico Gonzalez, una rete per la svolta stagionale

Ai box per due mesi per un fastidioso infortunio, ora Nico Gonzalez vuole imporsi tra i big assoluti della rosa bianconera . Dopo una serie di prove nel segno del sacrificio, l’argentino riuscirà finalmente a scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. L’ex Fiorentina segnerà almeno un gol.

Scommessa 2; Nico Gonzalez segna: 3,50 con Sisal

Juventus, sarà vittoria ma non mancheranno le difficoltà

La Juve deve vincere ma deve essere anche pronta a soffrire. La compagine belga, oltretuti, ha giocatori importanti: occhio all'esterno offensivo Tzolis, al rifinitore Vanaken e al centravanti scuola Barcellona Jutgla. Saranno loro i protagonisti di una squadra di casa che venderà casa la pelle: secondo il nostro pronostico Club Brugge-Juventus sarà segnata da un primo tempo equilibrato, chiuso sul pareggio. Poi nella ripresa i bianconeri imporranno la loro superiorità.

Scommessa 3; Primo tempo/Finale Pareggio/Juventus: 5,60 con William Hill