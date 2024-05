Pronostici Club Brugge – Fiorentina e informazioni utili per scommettere: viola favoriti per il passaggio del turno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Club Bruges – Fiorentina, quote dei bookmakers e analisi del match di mercoledì 8 maggio ore 18.45.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Club Bruges – Fiorentina, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno delle semifinali di Uefa Conference League.

Dopo aver vinto per 3 a 2 la gara d’andata a Firenze, la Fiorentina di Vincenzo Italiano affronta da favorita la formazione belga con 2 risultati su 3 a disposizione.

I nostri pronostici Club Brugge – Fiorentina

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Club Brugge - Fiorentina bet365 Sisal William Hill Pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo 2.10 2.10 2.10 Risultato esatto 2-0 Fiorentina 6.50 6.00 5.80 Andrea Belotti marcatore nell’incontro 3.25 3.25 3.80

Ulteriori quote Club Brugge - Fiorentina, pronostici e mercati sono consultabili sui portali ufficiali degli operatori.

la nostra guida ai migliori bonus registrazione tra i bookmakers italiani

la nostra pagina dedicata al codice promozionale SNAI, bonus benvenuto dell'operatore e tanto altro.

Come scommettere su Club Brugge – Fiorentina: analisi match e pronostici

Dopo aver conquistato la vittoria all’ultimo minuto grazie a un gol di M’Bala Nzola, la formazione viola deve mantenere altissima la concentrazione se vuole conquistare l’accesso alla finale di Atene.

Probabili formazioni Club Brugge - Fiorentina

Per i pronostici Club Bruges – Fiorentina occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CLUB BRUGES (4-3-3): Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà.

Jackers; Sabbe, Spileers, Mechele, Meijer; Skoras, Odoi, Onyedika; Vanaken, Thiago, Jutglà. FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Nico Gonzalez, Bonaventura, Beltran; Belotti.

Confrontare le quote vincente della partita Club Bruges – Fiorentina permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Reggere nelle retrovie

A 90 minuti o poco più dalla finale del 29 maggio, la Fiorentina ha a disposizione 2 risultati su 3 per potersi andare a giocare la coppa contro una tra Olympiacos e Aston Villa. Gli uomini di Vincenzo Italiano dovranno riuscire a contenere i belgi, che imposteranno inevitabilmente il loro match cercando di attaccare dal primo minuto. Ad un passo da Atene, i gigliati non possono permettersi di fallire. Probabile, stando ai pronostici Club Brugge - Fiorentina, un potenziale pareggio.

Scommessa 1; pareggio tra le due formazioni alla fine del 1° tempo: 2,10 con bet365

Un pareggio per la finale

Seriamente intenzionata a conquistare la sua seconda finale di Conference League consecutiva, con l’obiettivo questa volta di portare a casa la coppa, la viola proverà a sfruttare gli spazi che la squadra belga inevitabilmente le concederà. Il Brugge dovrà fare la partita per avere una chance di andarsi a giocare la finale.

Scommessa 2; risultato esatto 1-1: 6,00 con Sisal

Il Gallo Belotti vuole segnare anche al ritorno

A segno dopo quasi 3 mesi, Andrea Belotti ha ripagato la fiducia del suo allenatore andando in rete nella partita più importante. Contro il Brugge all’Artemio Franchi, il numero 20 viola è andato a segno per la prima volta in Europa con la maglia della Fiorentina, e per la gara di ritorno i pronostici Club Brugge - Fiorentina lo indicano come uno dei probabili marcatori dell’incontro.

Scommessa 3; Andrea Belotti marcatore nell’incontro: 3,80 con William Hill