Pronostici Cagliari – Verona e informazioni utili per scommettere: sardi leggermente favoriti, ma gli scaligeri cercano il riscatto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari - Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di venerdì 29 novembre alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari - Verona

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliar - Verona bet365 Sisal William Hill Vittoria Cagliari 2.00 1.95 2.05 Over 3,5 3.20 3.00 3.25 Risultato esatto 2-1 Verona 13.00 14.00 11.00

Come scommettere su Cagliari – Verona: analisi match e pronostici

Dopo due pareggi consecutivi, il Cagliari cerca una vittoria importantissima in ottica salvezza. Nell'anticipo del venerdì, i sardi hanno la possibilità di sorpassare il Verona e allontanarsi ulteriormente dal terzultimo posto. L’obiettivo è confermarsi squadra in crescita e che non vuole saperne di arrendersi, come certificano i gol al fotofinish nei pareggi contro Milan e Genoa.

I padroni di casa possono fare leva sull'organico al completo, mentre il Verona deve fare a meno di giocatori importanti come Frese e Duda, a cui potrebbe aggiungersi anche il giovane difensore Diego Coppola. In casa scaligera non preoccupano tanto le defezioni, quanto le recenti prestazioni: nelle ultime cinque gare solo tre punti totalizzati, cinque gol realizzati e addirittura 17 subiti. Dimostrazione ulteriore della grande fragilità della squadra di Mister Zanetti, che si conferma la più perforata di tutta la Serie A (32 gol subiti, 7 in più di un Como penultimo in questa particolare classifica).

Probabili formazioni Cagliari vs Verona

Per i pronostici Cagliari – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Adopo, Marin; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola. VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Bradaric; Serdar, Belahyane; Suslov, Harroui, Lazovic; Tengstedt. All. Zanetti

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Cagliari, una vittoria per avvicinarsi alle zone tranquille

Non sarà una gara decisiva per la salvezza, ma il Cagliari comunque non può permettersi errori. L’obiettivo è vincere per avvicinarsi alla parte sinistra della classifica e confermare i progressi palesati nelle ultime settimane. Gli uomini di Davide Nicola si affidano all’estro di Gaetano e dell’alternativa Viola, senza dimenticare l’intraprendenza di esterni come Zappa e Luvumbo. Elementi di spessore, poco da dire: secondo i nostri pronostici Cagliari-Verona è gara destinata a chiudersi con il successo dei padroni di casa.

Scommessa 1; vittoria Cagliari: 2,00 con bet365

Gara nel segno dei gol: ce ne saranno almeno quattro

La difesa del Verona è la peggiore del campionato, ma i gialloblu possono comunque fare leva su una serie di giocatori offensivi di tutto rispetto, Suslov su tutti. Dal canto suo, il Cagliari propone in avanti il talento Piccoli, tra i giovani centravanti più interessanti del panorama italiano. Alla luce di questi elementi, per la nostra previsione la gara sarà nel segno di almeno quattro gol

Scommessa 2; over 3,5: 3,00 con Sisal

Il Verona tirerà fuori l’orgoglio: vittoria pesantissima per gli uomini di Zanetti

Dopo tanti gol subiti e le voci di un possibile avvicendamento in panchina (si è parlato tanto di un ritorno di Mandorlini), il Verona ha bisogno di una prova d’orgoglio. Suslov e compagni puntano alla quinta vittoria in questo campionato: niente di impossibile, considerando le ottime individualità in casa gialloblu, dal fantasista Harroui, passando per il mediano Belahyane (inseguito dal Milan di Fonseca), fino ad arrivare alla prima punta Tangstedt. Così, secondo il nostro pronostico Cagliari - Verona è gara che si chiuderà sull'1-2 per la squadra ospite.

Scommessa 3; risultato esatto 2-1 Verona: 11,00 con William Hill