In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Torino, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Paolo Vanoli.

La partita, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 20 ottobre alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari-Torino

Il nostro pronostico Cagliari - Torino bet365 Unibet William Hill Vittoria Cagliari 2.80 2.85 2.80 Over 2.5 2.10 2.10 2.05 Vittoria Torino 2.70 2.65 2.60

Come scommettere su Cagliari – Torino: analisi match e pronostici

Rendimento agli opposti per Cagliari e Torino. I sardi hanno raccolto 4 dei 6 punti stagionali nelle ultime due giornate: prima l'importantissimo successo in casa del Parma, poi il pareggio prestigioso in casa della Juventus. Dall'altro lato c'è un Torino che ha perso lo slancio dei giorni migliori: dopo avere provato l'ebrezza del primo posto in solitaria a distanza di 47 anni, i granata sono incappati in due sconfitte consecutive. K.O. tutti finiti sul 3-2, curiosamente lo stesso risultato con cui i cagliaritani hanno avuto la meglio sul Parma.

Le due squadre si sfidano in Sardegna a distanza di nove mesi. Lo scorso gennaio, successo per 1-2 dei piemontesi con reti di Ricci e Duvan Zapata. Proprio il colombiano (stagione finita per lui) è il grande assente di questo match.

Probabili formazioni Cagliari vs Torino

Per i pronostici Cagliari – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makombou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Makombou, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola. TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic, Vojvoda, Coco, Masina; Lazaro, Linetty, Ricci, Ilic, Borna Sosa; Sanabria, Adams. Allenatore: Vanoli.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Cagliari, un successo per abbandonare i bassifondi

Il Torino deve riorganizzarsi dopo l’infortunio shock di Zapata e si ritrova anche senza un difensore fondamentale come Maripan. Il Cagliari è pronto ad approfittare di questo momento complicato dei granata: l’obiettivo è conquistare tre punti preziosissimi in chiave salvezza, forti anche dei ritorni di Makombou (subito titolare) e Lapadula (pronto a subentrare nella ripresa). Così, secondo i nostri pronostici Cagliari - Torino è gara che terminerà con il successo dei sardi guidati da Davide Nicola.

Scommessa 1; vittoria Cagliari: 7,00 con bet365

Due difese che subiscono troppo a confronto: ci saranno almeno 3 gol

Il Cagliari fin qui ha segnato poco, ma gli appassionati e gli addetti ai lavori attendono l'esplosione di un centravanti di prospettiva come Piccoli. Sardi male in attacco e anche in difesa, con 11 reti subite fin qui; stesso dato per la retroguardia di un Torino che perlomeno si è fatto apprezzare in fase offensiva (12 gol). Alla luce di questi numeri, secondo la nostra previsione la gara in terra sarda sarà nel segno di almeno tre reti totali nell’arco dei novanta minuti.

Scommessa 2; over 2,5: 4,00 con Unibet

Torino, un successo nel segno di Sanabria e Che Adams

Senza Zapata, il Torino deve affidarsi al paraguaiano Antonio Sanabria, reduce dalla doppietta decisiva in nazionale contro il Venezuela (2-1 il risultato finale). Al fianco del centravanti sudamericano dovrebbe esserci lo scozzese Che Adams, in cerca del quinto gol stagionale con la maglia dei granata. Alle loro spalle giocatori di assoluto spessore come Ricci (sempre più centrale nel progetto tecnico della nazionale di Spalletti) e Ilic. Tutti elementi, questi, che farebbero comodo a tante big dei campionati europei. Per questo, secondo il nostro pronostico Cagliari - Torino è gara che i granata possono aggiudicarsi senza particolare fatica.

Scommessa 3; vittoria Torino: 2,25 con William Hill