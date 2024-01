In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Torino, quote dei bookmakers e analisi del match di venerdì 26 gennaio alle ore 20.45

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Torino, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul posticipo di venerdì allo stadio Unipol Domus di Cagliari.

Dopo la scomparsa di Gigi Riva, un Unipol Domus listato a lutto ospiterà i granata di Ivan Juric, in un match che inaugurerà la 22esima giornata valida per il campionato di Serie A.

I nostri pronostici Cagliari – Torino

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Torino bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.40 2.25 2.30 Risultato esatto 1-0 Cagliari 8.00 9.00 7.50 Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo 4.33 4.10 3.70

Come scommettere su Cagliari – Torino: analisi match e pronostici

Dopo aver perso 3 a 1 contro il Frosinone all’ultima di campionato, un Cagliari dai risultati altalenanti cerca punti contro un Torino che insidia il Napoli al nono posto in classifica.

Probabili formazioni Cagliari - Torino

Per i pronostici Cagliari – Torino occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti.

Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Petagna, Pavoletti. TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Torino permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Una difesa poco lucida

Con 36 reti incassate, di cui 5 subìte nelle ultime tre partite giocate, la difesa del Cagliari non sta certamente attraversando un periodo d’oro. Il Torino di Ivan Juric potrebbe approfittarne, anche in virtù del fatto che in occasione dell’ultima giornata i granata hanno riposato in quanto era previsto che giocassero contro la Lazio impegnata in Arabia Saudita in Supercoppa italiana. Per questo motivo i pronostici Cagliari – Torino prevedono la possibilità di assistere ad una gara ricca di reti.

Scommessa 1; over 2.5: 2,40 con bet365

Onorare Rombo di tuono

La terribile notizia della scomparsa di Gigi Riva avvenuta lunedì sera, ha scosso l’Italia intera ma in modo particolare la città di Cagliari, dove Rombo di tuono fu protagonista dell’unico storico scudetto vinto dai sardi nell’annata 1969/70. Proprio per onorare la bandiera mancata di recente, il Cagliari di Claudio Ranieri è seriamente intenzionato a conquistare tre preziosissimi punti, e sarà spinto da uno stadio pronto a dedicare un commosso tributo al campione scomparso. Un aspetto che con ogni probabilità influirà sui pronostici Cagliari - Torino.

Scommessa 2; risultato esatto 1-0 Cagliari: 9,00 con Sisal

Ritrovare fiducia

Ad un punto dalla zona retrocessione, il Cagliari vuole trovare la seconda vittoria consecutiva in casa. Gli uomini di Claudio Ranieri sono chiamati a dare prova di maggiore continuità a dispetto del saliscendi di risultati che si è visto nelle ultime giornate e vorranno sicuramente dedicare un successo alla memoria di Gigi Riva. Possibile immaginare un risultato positivo per la squadra di casa secondo i pronostici Cagliari - Torino.

Scommessa 3; Cagliari in vantaggio alla fine del 1° tempo: 3,70 con William Hill