Ecco i pronostici Cagliari - Roma dei nostri esperti con le quote dei bookmaker online, consigli per le schedine e probabili formazioni delle squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Roma confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per l’ottava giornata di Serie A.

Si giocherà domenica 8 ottobre alle ore 18.00, all’Unipol Domus del capoluogo sardo, la sfida tra Cagliari e Roma.

Sardi ultimi in classifica con 5 sconfitte e 2 pareggi, con la panchina di Claudio Ranieri che inizia pericolosamente a traballare, Roma reduce da una vittoria per 2 a 0 nella gara con il Frosinone ma in cerca di conferme, dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative.

I giallorossi, dopo la gara contro il Servette in Europa League, cercano la vittoria anche contro i rossoblu. Il Cagliari, quasi all’ultima spiaggia, cerca un risultato utile per provare a risalire la china.

I nostri pronostici Cagliari – Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

I nostri pronostici Cagliari - Roma bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-0 Roma 15.00 17.00 15.00 Paulo Dybala marcatore nell’incontro 2.87 3.00 3.40 Over 2.5 2.20 2.20 2.20

Maggiori info, pronostici Cagliari - Roma e mercati possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali.

Probabili formazioni Cagliari – Roma

È importante per elaborare dei pronostici Cagliari - Roma accurati analizzare le probabili formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara dell’ottava giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2) : Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna

: Scuffet; Hatzidiakos, Dossena, Wieteska; Zappa, Nandez, Makoumbou, Deiola, Augello; Shomurodov, Petagna ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Bove, Paredes, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Lukaku.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Disparità di forze

Il Cagliari ha finora subìto 12 reti segnandone soltanto 2. La squadra di Ranieri si troverà di fronte una Roma vogliosa di proseguire con i risultati utili in campionato, con Paulo Dybala e Romelu Lukaku intenzionati a migliorare il loro bottino nella classifica marcatori. I pronostici Cagliari - Roma ci suggeriscono che la vittoria dei giallorossi dovrebbe essere piuttosto probabile.

Scommessa 1; risultato esatto 3-0 Roma: 15,00 con bet365

Il talento del 21

Dybala contro il Frosinone non è andato a rete, ma in compenso ha servito 2 assist a Lukaku e Pellegrini mandandoli in gol. L’attaccante argentino avrà di fronte la tenera difesa del Cagliari per trovare di nuovo la rete in campionato. La Joya è indubbiamente uno dei favoriti dalle quote marcatore Cagliari - Roma.

Scommessa 2; Paulo Dybala marcatore nell’incontro: 3,00 con Sisal

Le certezze in avanti di Mourinho

Arrivato a 4 gol in 6 partite, Romelu Lukaku è sempre più una certezza per l’allenatore portoghese. Con un Paulo Dybala più ispirato che mai alle sue spalle, l’attaccante belga ha tutta l’intenzione di continuare a segnare in Serie A. Ed è quello che i pronostici Cagliari - Roma ci suggerisocno. Il fantasista argentino quando non segna riesce comunque a produrre assist per i compagni. Una certezza in più per il suo allenatore Josè Mourinho.

Scommessa 3; Over 2.5: 2,20 con William Hill