In questo articolo i pronostici Cagliari - Milan dei nostri esperti di betting con confronto quote e analisi delle due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari - Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la sesta giornata di Serie A.

All’Unipol Domus di Cagliari, mercoledì 27 settembre alle ore 18.30, andrà in scena la partita Cagliari – Milan. Partita complicata per i sardi allenati da Claudio Ranieri, ancora a 0 vittorie in Campionato, rossoneri a caccia di punti in trasferta per non lasciar scappare l’Inter capolista.

I nostri pronostici Cagliari - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Cagliari - Milan bet365 Sisal William Hill Under 2.5 1.90 1.90 1.85 Christian Pulisic primo marcatore 7.50 8.00 7.00 Risultato esatto 0-2 Milan 7.00 7.00 7.50

I giocatori che volessero consultare ulteriori pronostici Cagliari - Milan dei bookmaker online, quote e mercati, possono visitare i portali ufficiali dei concessionari di gioco. Inoltre è possibile confrontare le principali applicazioni mobile di betting visitando la nostra pagina dedicata. Per saperne di più su operatori come Eurobet, codice promo e bonus benvenuto scommesse è disponibile la nostra guida all'operatore.

Come scommettere su Cagliari - Milan: pronostico e analisi squadre

A difendere i pali per i rossoneri ancora Marco Sportiello, mentre in difesa dovrebbero tornare Davide Calabria e Theo Hernandez, con Malick Thiaw e Fikayo Tomori come centrali. Centrocampo con Tijjani Reijnders e Ruben Loftus-Cheek, a supporto di Yacine Adli regista. A comporre il tridente d’attacco ecco Luka Jovic con Christian Pulisic e Rafael Leao.

Claudio Ranieri dovrebbe schierare Radunovic tra i pali, con Chatzidiakos, Dossena, Obert a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo spazio a Zappa, Nandez, Sulemana e Augello, con Makoumbou regista arretrato alle spalle di Petagna e Luvumbo.

Probabili formazioni Cagliari - Milan

Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della sesta giornata di Serie A, importante per i nostri pronostici Cagliari - Milan:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic; Chatzidiakos, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Petagna, Luvumbo.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Jovic, Leao.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Il Cagliari ha bisogno di punti

Prima che la situazione diventi preoccupante, la squadra di Ranieri ha un disperato bisogno di punti. Dopo la partita contro il Milan, la formazione sarda sarà impegnata nella difficile trasferta di Firenze per poi ospitare la Roma di Mourinho. Primo obiettivo quindi, non prenderle. Tuttavia i rossoneri restano i favoriti dai pronostici Cagliari - Milan.

Scommessa 1; under 2.5: 1,90 con bet365

L’occasione per l’americano

Dopo aver segnato 2 gol nelle prime due partite di campionato, l’americano si è fermato. Contro la debole difesa del Cagliari avrà la possibilità di aumentare il suo score. Interessanti sono le quote marcatore Cagliari - Milan per Pulisic.

Scommessa 2; Christian Pulisic primo marcatore: 8,00 con Sisal

La disparità in campo

La classifica non mente. Il Cagliari è fanalino di coda insieme all’Empoli. A dispetto dei toscani, i sardi non sono a 0 punti in classifica e hanno addirittura subìto un gol in meno rispetto ai rossoneri. Il dato preoccupante riguarda i gol segnati finora, soltanto 1. Contro il Milan non sarà semplice. Occhio dunque alle quote no goal o risultato esatto che prevedono una partita un po' chiusa stando ai pronostici Cagliari - Milan.

Scommessa 3; risultato esatto 0-2 Milan: 7,00 con William Hill