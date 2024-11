In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari - Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari - Milan, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 9 novembre alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari - Milan

Il nostro pronostico Cagliari - Milan bet365 Unibet William Hill Esito Primo tempo/Finale Pareggio/Milan 4.50 4.60 4.76 over 3,50 2.62 2.70 2.50 Vittoria Cagliari 5.50 5.40 5.25

Come scommettere su Cagliari – Milan: analisi match e pronostici

Testacoda decisamente interessante in terra sarda. Il Cagliari deve provare il colpaccio dopo tre sconfitte consecutive, per rilanciarsi così in ottica salvezza. I padroni di casa devono però fare i conti con le assenze degli squalificati Adopo e Mina, entrambi espulsi nell'ultimo accesissimo scontro con la Lazio. I sostituti, però, sono all'altezza: in difesa c'è l'ex atalantino Palomino, a centrocampo la certezza Makoumbou.

Vera e propria prova del nove per il Milan di Fonseca, reduce dalla serata magica del Bernabeu. Rispetto a quanto visto contro il Real Madrid, il tecnico portoghese dovrebbe abbandonare la difesa a cinque e affidarsi nuovamente al 4-2-3-1. Difficile, però, lasciare in panchina un Musah perfetto nella capitale spagnola: il nazionale statunitense potrebbe agire sulla mediana per fare rifiatare Fofana, oppure essere impiegato ancora una volta da esterno dai molteplici compiti.

Probabili formazioni Cagliari vs Milan

Per i pronostici Cagliari – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan dovrà soffrire, ma alla fine riuscirà a spuntarla

Si torna alla Serie A e alle sue difficoltà: dopo avere affrontato (e battuto) il Real Madrid campione d’Europa, ora il Milan deve fare i conti con una squadra che lotta per la salvezza e che, dunque, potrebbe chiudersi in difesa e puntare tutto sul contropiede. Insomma, una filosofia completamente diversa da quella del Real di Ancelotti: per questo, Theo Hernandez e compagni potrebbero trovarsi al cospetto di barricate difficili da scalfire. Così, secondo i nostri pronostici Cagliari - Milan è gara che sarà nel segno del pareggio alla fine del primo tempo e di una vittoria (sofferta) dei rossoneri al termine dei novanta minuti.

Scommessa 1; primo tempo/finale: 4,50 con bet365

In Sardegna ci saranno tanti gol

A Madrid e non solo, il Milan ha palesato le sue grandissime potenzialità offensive. Con un Leao ritrovato e un Morata finalmente in gol, secondo la nostra previsione i rossoneri andranno a segno almeno per due volte. Occhio, però, ad un Cagliari che può fare leva su quattro esterni molto veloci e che potrebbe passare in vantaggio con un'azione in contropiede (attenzione soprattutto a Luvumbo). Così, il Milan sarà costretto ad inseguire e la gara inizierà a prendere la fisionomia del festival del gol. Secondo il nostro pronostico, saranno almeno 4 le reti nell’arco del match.

Scommessa 2; over 3,50: 2,70 con Unibet

Cagliari, un colpaccio per il rilancio salvezza

Il Cagliari di Davide Nicola ha assoluto bisogno di un risultato ad effetto per rilanciarsi in ottica salvezza. Quella sarda è squadra da non sottovalutare che può fare leva sulle grandi qualità tecniche di Gaetano (o dell’alternativa Viola) e sulla potenza fisica di Piccoli. Così, per i nostri pronostici Cagliari - Milan sarà gara che i cagliaritani (dati per sfavoriti) riusciranno a vincere, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 3; vittoria Cagliari: 5,25 con William Hill