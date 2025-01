Pronostici Cagliari – Lecce e informazioni utili per scommettere: match salvezza dall’esito incerto. Occhio a Piccoli e Krstovic

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Lecce, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari-Lecce, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Marco Giampaolo.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di domenica 19 gennaio alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari - Lecce

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi.

Il nostro pronostico Cagliari - Lecce bet365 Sisal William Hill Piccoli segna il primo gol 5.00 4.15 5.50 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 7.00 Krstovic segna durante il match 3.10 3.00 3.40

Come scommettere su Cagliari – Lecce: analisi match e pronostici

Sfida salvezza carica di tensione tra squadre che vengono da un ottimo momento. Sardi e salentini hanno raccolto 4 punti nelle due gare del 2025 e vogliono continuare su questa strada, per avvicinarsi alla tanto agognata quota 40. Il Cagliari viene da due trasferte da urlo: prima il successo in casa del Monza, poi l'1-1 di San Siro contro il Milan, praticamente il massimo possibile. Ottime notizie anche in casa Lecce, come certificano il recente successo nella tana dell'Empoli e i 20 punti in classifica, due in più proprio dei cagliaritani (che al momento sono terzultimi e dunque virtualmente in B).

Si tratta della seconda sfida stagionale tra le due squadre: lo scorso 31 agosto successo per 1-0 del Lecce con gol di Krstovic.

Probabili formazioni Cagliari vs Lecce

Per i pronostici Cagliari – Lecce occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-4-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea, Adopo, Makoumbou, Felici; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola. LECCE (4-3-3): Falcone, Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Helgason, Pierret, L. Coulibaly; Pierotti, Krstovic, Morente. Allenatore: Giampaolo

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Lecce permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Piccoli, sarà subito gol dell’ex

La formazione sarda si affida al suo centravanti Roberto Piccoli: è dai suoi piedi che passa il sogno salvezza. Secondo il nostro pronostico Cagliari-Lecce sarà inaugurata da una rete dell’attaccante, che siglerà così il classico gol dell’ex. L'anno scorso furono sei le reti realizzate con i salentini. Bottino già migliorato con i sardi: saranno otto con questo gol e l'obiettivo a quel punto non potrà che essere quello di raggiungere la doppia cifra per la prima volta in carriera.

Scommessa 1: Piccoli segna il primo gol: 4,33 con bet365

Un punto a testa: esulta solo il Lecce

La gara sarà nel segno dell’equilibrio: secondo la nostra previsione, la gara in terra sarda si chiuderà sull’1-1. Un risultato che di certo non farà felice il Cagliari, chiamato a raccogliere più punti possibili per abbandonare il terzultimo posto. Ci sarà invece da esultare in casa di un Lecce più forte delle troppe assenze tra difesa e centrocampo (pesano le defezioni di Rafia, Berisha e Gaspar).

Scommessa 2; Risultato esatto 1-1: 6,50 con Sisal

Krstovic è l’uomo in più del Lecce

Nikola Krstovic è l'uomo dei gol mai banali. Protagonista con una doppietta d'autore nel recente 3-1 in casa dell'Empoli, il montenegrino vuole lasciare il segno per superare il suo stesso record di 7 reti in una stagione. Ci riuscirà: secondo il nostro pronostico Cagliari-Lecce sarà nel segno di almeno un gol dell'attaccante ex Stella Rossa.

Scommessa 3; Krstovic segna: 5,50 con William Hill