In questa pagina si possono consultare i pronostici Cagliari - Inter e confrontare le quote del match della seconda giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato la seconda giornata del Campionato di Serie A per offrire le migliori quotazioni, consigli per scommettere e pronostici Cagliari - Inter.

Sarà la partita dell’Unipol Domus di Cagliari il match che chiuderà la seconda giornata di Serie A.

L’incontro del Monday Night delle 20.45 vedrà la sfida tra il Cagliari di Claudio Ranieri e l’Inter di Simone Inzaghi. I sardi sono reduci da un ottimo punto conquistato in casa del Torino alla prima giornata di Campionato, e se la vedranno con i nerazzurri, galvanizzati dalla prova di Monza, dove hanno sconfitto con un netto 2 a 0 i padroni di casa.

L’Inter ha vinto sei delle ultime sette trasferte contro il Cagliari in Campionato ed ha la possibilità di vincere le prime due gare di Campionato per la quinta stagione consecutiva per la prima volta nella sua storia. L’ultimo successo contro i nerazzurri da parte dei sardi, risale al marzo del 2019 quando il Cagliari, allora allenato da Rolando Maran, si impose per 2 a 1.

Le probabili formazioni:

CAGLIARI (4-4-2) : Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio

: Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Azzi; Pavoletti, Oristanio INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

I nostri pronostici Cagliari – Inter

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per conoscere i pronostici Cagliari - Inter, le quote ed i mercati aggiornati in tempo reale, consigliamo di consultare i portali ufficiali degli operator.

I nostri pronostici Cagliari - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 0-2 Inter 7.00 7.00 6.50 Marcus Thuram marcatore nei 90 minuti 2.00 2.50 2.75 Under 2.5 2.10 2.00 2.00

I cagliaritani hanno dalla loro il fattore casa, ma i neroazzurri sono indiscutibilmente i favoriti dai principali siti scommesse online. I nuovi giocatori che vogliano scommettere sull'evento possono confrontare i top operatori disponibili in Italia e i migliori bonus di benvenuto scommesse nella nostra guida. Chi scelga bookmaker italiani come Sisal, potrà utilizzare un codice promozionale Sisal facoltativo, di cui si può scoprire di più nella pagina dedicata.

Sarà l’anno di Inzaghi?

Nell’attesa di capire le prossime mosse del Bayern Monaco per quanto riguarda l’affare Pavard, l’Inter ha cominciato splendidamente il suo Campionato. Motivo per cui i pronostici Cagliari - Inter danno per favoriti i neroazzurri. Sicuramente la trasferta di Monza non comportava nessuna difficoltà proibitiva, ma non dimentichiamo che l’Inter la passata stagione ha faticato non poco contro le cosiddette “piccole”. Dovesse arrivare il centrale difensivo francese poi, la formazione di Simone Inzaghi avrebbe tutte le carte in regola per l’assalto alla seconda stella.

Scommessa 1: risultato esatto 0 a 2 Inter: 7,00 con bet365

Il figlio d’arte

Nato a Parma nel 1997, cresciuto dove il papà Lilian faceva di tutto (e lo faceva bene) per evitare che gli altri segnassero, il piccolo Marcus ha scelto la via opposta a quella dell’illustre genitore. Lui i gol vuole farli. Attaccante polivalente che può giocare sia a destra che a sinistra, ha dalla sua anche una convocazione da parte di Didier Deschamps per Euro 2020. Contro il Monza il numero 9 ha giocato una discreta gara, dimostrando di avere grinta, carattere ed ampi margini di miglioramento.

Scommessa 2: Marcus Thuram marcatore nei 90 minuti: 2,50 con Sisal

Il carattere delle squadre di Claudio Ranieri

Il Cagliari di certo non ci sta a lasciar passare l’Inter facilmente. Farà di tutto per stravolgere i pronostici Cagliari - Inter dei bookmaker online. All’esordio in casa per questa stagione, la formazione guidata da Claudio Ranieri farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri che troveranno un tifo infernale all’Unipol Domus, impianto capace di ospitare appena 17.000 spettatori che però faranno di tutto per sostenere i propri beniamini.

Scommessa 3: under 2.5: 2,00 con William Hill