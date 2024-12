Pronostici Cagliari – Inter e informazioni utili per scommettere: i nerazzurri sono favoriti, ma occhio alle sorprese

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Inter, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari-Inter, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Simone Inzaghi.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 28 dicembre all’Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari - Inter

Il nostro pronostico Cagliari - Inter bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Inter 11.00 11.50 12.00 Barella realizza il primo gol 11.00 12.00 10.00 Pareggio 5.00 4.75 4.50

Come scommettere su Cagliari – Inter: analisi match e pronostici

Testacoda che mette in palio punti pesantissimi. I padroni di casa del Cagliari devono rimettersi in corsa per l’obiettivo salvezza, dopo una serie di tre sconfitte consecutive e il conseguente slittamento al terzultimo posto in graduatoria. Piccoli e compagni hanno bisogno di un'impresa ai limiti dell'impossibile: il recente K.O. contro il Venezia di Eusebio Di Francesco ha palesato limiti sconcertanti, soprattutto in difesa.

L'Inter, invece, vuole confermarsi la squadra più forte d'Italia. Le cose stanno andando decisamente bene, come certificano i 3 punti dall'Atalanta capolista (ma i milanesi devono recuperare il match con la Fiorentina) e ovviamente la recente serie di quattro vittorie consecutive in campionato. In più, i nerazzurri possono fare leva anche su precedenti favorevoli considerando gli ultimi dieci match: otto vittorie, un pareggio e una sola sconfitta (2-1 nel marzo 2019 con gol decisivo di Pavoletti). Occhio, però, che l'unico "X" è andato in scena proprio nell'ultimo confronto diretto: 2-2 nello scorso aprile, con reti di Thuram, Shomurodov, Calhanoglu e Viola.

Probabili formazioni Cagliari - Inter

Per i pronostici Cagliari – Inter occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-5-1-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Gaetano; Piccoli. Allenatore: Nicola. INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; L. Martinez, M. Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Inter permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Vittoria Inter: sarà 3-1 a tinte nerazzurre

Inter lanciatissima, nessuna speranza per il Cagliari. I nerazzurri vogliono chiudere al meglio il 2024, per vivere la Supercoppa Italiana (primo impegno ufficiale dell’anno nuovo) con l’entusiasmo a mille. Anche per questo, il tecnico Simone Inzaghi proporrà il migliore undici possibile, al netto dei problemi fisici di Pavard e Acerbi (entrambi saranno tenuti a riposo in previsione della sfida di Supercoppa con l'Atalanta). In difesa ancora straordinari per De Vrij, a centrocampo Dumfries vincerà il ballottaggio con Darmian, mentre in attacco ci sarà il duo delle meraviglie Lautaro-Thuram. Elementi di spessore internazionale: anche per questo, secondo il nostro pronostico Cagliari-Inter si chiuderà sul risultato di 3-1 per i nerazzurri.

Scommessa 1: risultato esatto 3-1 Inter: 11,00 con bet365

Barella vuole prendere il ritmo gol

Per un ex (per giunta cagliaritano DOC) come Barella, un gol in terra sarda ha un sapore speciale. Secondo la nostra previsione, il centrocampista della nazionale andrà in gol contro la sua squadra del cuore: sarà lui ad aprire le danze di una sfida che si preannuncia nel segno dello spettacolo. Per il classe'97 sarà la quarta segnatura stagionale.

Scommessa 2; Barella in gol: 12,00 con Sisal

Inter, uno stop che potrebbe essere fatale

Un pareggio che saprà di sconfitta per l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri perderanno così punti importantissimi in ottica Scudetto, considerando il ritmo infernale che stanno tenendo Atalanta e Napoli. Per il Cagliari, invece, un punto che muoverà poco la classifica ma decisamente prestigioso, sintomo che la nuova strada nel segno di un modulo decisamente accorto è quella giusta. Così, secondo il nostro pronostico Cagliari - Inter si chiuderà sul pareggio.

Scommessa 3; pareggio: 4,50 con William Hill