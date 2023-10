Ecco tutti i pronostici Cagliari - Frosinone dei nostri esperti: confronto quote dei bookmaker online e info utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari Frosinone confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la decima giornata del campionato di Serie A.

Sarà la partita tra Cagliari e Frosinone il match che darà il via alla domenica calcistica del 29 ottobre. All’Unipol Domus i sardi ultimi in classifica ospitano il Frosinone.

Segnali di ripresa per i rossoblù, che a Salerno hanno visto sfumare la prima vittoria stagionale solo nei minuti di recupero. Ciociari reduci da una serie di risultati altalenanti ma ben saldi a metà classifica.

Ranieri dovrebbe proporre il 3-5-2. Conferma tra i pali per Scuffet, difesa composta da Wieteska, Dossena ed Obert. A centrocampo Deiola, Prati e Makoumbou, sulle fasce Nandez e Augello. Inamovibile Luvumbo in avanti, che potrebbe trovare al suo fianco Gaetano Oristanio.

Per i ciociari mister Di Francesco potrebbe rilanciare il 4-3-3. In porta Turati, retroguardia formata da Oyono, Okoli, Romagnoli e Marchizza. A centrocampo Brescianini, Barrenechea e Garritano, con Reinier in avanti insieme a Soulé e Cheddira.

I nostri pronostici Cagliari - Frosinone

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronsotici Cagliari - Frosinone bet365 Sisal William Hill Pareggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.10 Andre Zito Luvumbo marcatore nell’incontro 3.50 3.75 3.60 Risultato esatto 1-0 Cagliari 8.50 8.75 8.50

Tutte le quote e pronostici Cagliari - Frosinone possono essere trovati sui siti scommesse online ufficiali. I giocatori che vogliano saperne di più sul mondo del betting troveranno

una guida alle migliori applicazioni di scommesse sportive nella nostra pagina dedicata

tutte le info sul codice bonus Netbet e sulle iniziative di benvenuto nella nostra guida.

Probabili formazioni Cagliari - Frosinone

Per dei pronostici Cagliari - Frosinone accurati, occorre esaminare le probabili formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara.

CAGLIARI (3-5-2) : Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Oristanio, Luvumbo.

: Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Nandez, Deiola, Prati, Makoumbou, Augello; Oristanio, Luvumbo. FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari Frosinone permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Due difese ballerine

Rispetto a quanto visto a Salerno, il Cagliari potrebbe impostare la partita sull’attesa. Il Frosinone vorrà cercare la vittoria e concederà probabilmente degli spazi che gli attaccanti sardi dovranno riuscire a sfruttare al meglio. Alcuni pronostici Cagliari - Frosinone prevedono un pareggio almeno al primo tempo.

Scommessa 1; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

Tutto sulle spalle dell’angolano

Se c’è un giocatore che può salvare la panchina di Claudio Ranieri quello è Andre Zito Luvumbo. L’attaccante angolano è pronto a caricarsi sulle spalle l’attacco dei rossoblu e scalpita per trovare il 4° gol in campionato. Luvumbo è tra i favoriti dalle quote marcatore Cagliari - Frosinone.

Scommessa 2; Andre Zito Luvumbo marcatore nell’incontro: 3,75 con Sisal

Il Cagliari per trovare i primi tre punti

Il pareggio contro la Salernitana ha lanciato segnali importanti all’ambiente rossoblu. Aspetto interessante per i nostri pronostici Cagliari - Frosinone. Contro il Frosinone non sarà semplice, ma il Cagliari ha dimostrato di avere le carte in regola per trovare finalmente la prima vittoria in campionato.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Cagliari: 8,50 con William Hill