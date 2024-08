In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Como, le quote dei bookmakers e l’analisi della gara.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Como, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match. Partita valida per la seconda giornata della Serie A 2024/25. La squadra di Nicola e quella guidata da Fabregas si sfideranno in Sardegna lunedì 26 agosto alle 18:30. Per il Cagliari si tratta della seconda partita casalinga di fila, nella gara d’esordio la squadra sarda ha fermato la Roma sullo 0-0. Il Como ha iniziato il campionato con una pesante sconfitta esterna, la squadra di Fabregas lunedì è stata battuta a Torino dalla Juventus per tre reti a zero.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Cagliari – Como

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Como bet365 Sisal William Hill Vittoria Cagliari 2.10 2.10 2.10 Pareggio al termine del primo tempo 2.20 2.15 2.10 Risultato esatto 1-0 Cagliari 8.00 8.00 7.50

Maggiori info, quote Cagliari - Como, pronostici e mercati possono essere consultati sui siti scommesse online ufficiali. In aggiunta gli appassionati di betting troveranno utili spunti visitando

la nostra pagina con un confronto dei migliori bonus benvenuto scommesse

la nostra guida al codice promozionale Sisal esclusivo per ottenere un bonus benvenuto speciale.

Come scommettere su Cagliari – Como: analisi match e pronostici

Il Cagliari è determinato a vincere la sfida contro il Como e a dare continuità al pareggio conquistato contro la Roma. La squadra di Nicola ha come obiettivo una salvezza tranquilla, che passa inevitabilmente da sfide come questa. Il Como ha cambiato tantissimo rispetto alla scorsa stagione e Fabregas ha bisogno di tempo, la squadra lombarda in queste prime uscite potrebbe risentire della rivoluzione voluta dalla dirigenza.

Probabili formazioni Cagliari vs Como

Per i pronostici Cagliari – Como occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola.

Scuffet; Wieteska, Mina, Luperto; Azzi, Deiola, Prati, Marin, Augello; Luvumbo, Piccoli. All. Nicola. COMO (4-4-2): Reina; Iovine, Goldaniga, Dossena, Moreno; Strefezza, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha; Cutrone, Belotti. All. Fabregas.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Como permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Cagliari punta ai tre punti

La scorsa stagione il Cagliari conquistò 25 dei suoi 36 punti sul proprio campo e anche in questo campionato il rendimento casalingo sarà fondamentale per le ambizioni della squadra sarda, che a differenza dell’annata precedente proverà a centrare una salvezza senza eccessivi patemi. Secondo gli esperti di scommesse sportive online ed i pronostici Cagliari - Como il Cagliari riuscirà a conquistare i tre punti in palio.

Scommessa 1; vittoria Cagliari: 2,10 con bet365

Una partita a scacchi

Stando ai pronostici Cagliari - Como, soprattutto nel primo tempo, sarà una partita molto tattica e bloccata. Nonostante siamo solo a inizio stagione, la posta in palio è molto importante per entrambe le squadre. Gli scontri diretti alla fine fanno sempre la differenza nella lotta per non retrocedere e nella prima frazione di gioco la prudenza potrebbe farla da padrone.

Scommessa 2; pareggio al termine del primo tempo: 2,15 con Sisal

Il Cagliari potrebbe spuntarla

Quella dell’Unipol Domus secondo gli esperti sarà una sfida equilibrata ma che alla fine il Cagliari, anche grazie al sostegno del proprio pubblico, riuscirà a far sua. Magari con una gara di sacrificio, grinta e organizzazione, tutte qualità che Nicola cerca di trasmettere alle sue squadre.

Scommessa 3; risultato esatto 1-0 Cagliari: 8,00 con William Hill