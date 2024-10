In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Bologna, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Bologna, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Vincenzo Italiano.

La partita, valevole per la decima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:30 di martedì 29 ottobre alla Unipol Domus.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Cagliari-Bologna

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Cagliari - Bologna bet365 LeoVegas William Hill Primo tempo/Finale Cagliari/Pareggio 15.00 12.50 15.00 over 2,5 2.10 2.08 2.00 Vittoria Bologna 2.40 2.38 2.45

Come scommettere su Cagliari – Bologna: analisi match e pronostici

Il Cagliari ha assoluto bisogno della seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche. I sardi devono archiviare la netta sconfitta in casa dell'Udinese, ma si ritrovano senza n elemento importante come il centrocampista Makombou, squalificato.

Il Bologna, invece, scende in campo dopo un weekend di riposo forzato, alla luce del rinvio della gara interna con il Milan. I felsinei vengono da tre pareggi consecutivi in campionato e nell'ultima gara ufficiale, nell'ambito della fase campionato di Champions League, si sono dovuti arrendere al cospetto dell'Aston Villa. Adesso serve una vittoria, pochi dubbi.

Probabili formazioni Cagliari vs Bologna

Per i pronostici Cagliari – Bologna occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-2-3-1) : Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Deiola, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

: Scuffet; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Deiola, Adopo; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Bologna permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Ci sarà da combattere: un punto a testa alla fine?

Squadre dagli obiettivi e dagli organici diversi: il Bologna è decisamente superiore, almeno sulla carta, ma la gara sarà sicuramente combattuta. Il Cagliari ha bisogno di punti per avvicinarsi ulteriormente alla quota salvezza, gli emiliani (stessi punti, nove, ma una gara da recuperare) devono riprendere a correre per un posto nelle coppe europee. Insomma, c’è veramente tanto in ballo.

Secondo i nostri pronostici Cagliari - Bologna si chiuderà sul pareggio, ma con i padroni di casa in vantaggio al termine del primo tempo.

Scommessa 1; primo tempo/finale Cagliari/pareggio: 15,00 con bet365

Gara nel segno del divertimento: ci saranno almeno tre gol

Il match mette a tu per tu due squadre che navigano nella parte destra della classifica. Ci sarà comunque da divertirsi. I padroni di casa propongono Luvumbo e Piccoli, mentre il Bologna si affida al nuovo che avanza Castro e al solito Orsolini. La nostra previsione è che la gara sarà nel segno di tre reti totali almeno.

Scommessa 2; over 2,5: 2,08 con Leovegas

Bologna, vincere per tornare a sognare l’Europa

Il Bologna deve ritrovarsi, e al più presto. La squadra di Vincenzo Italiano ha assoluto bisogno di una vittoria, dopo una serie incredibile di pareggi (sei totali su otto gare disputate) che non hanno aiutato in chiave classifica. Gli emiliani hanno messo insieme tante buone prestazioni (anche e soprattutto in Champions League), ma hanno raccolto poco. Ora è il momento di reagire: secondo il nostro pronostico Cagliari - Bologna è gara che alla fine vedrà il successo di Orsolini e compagni. La prima vittoria di una lunga serie, per tornare a cavalcare il sogno europeo?

Scommessa 3; vittoria Bologna: 2,45 con William Hill