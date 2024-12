Pronostici Cagliari – Atalanta e informazioni utili per scommettere: bergamaschi favoriti, ma i sardi non hanno paura di nessuno

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari-Atalanta, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari-Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Davide Nicola e quella guidata da Gian Piero Gasperini.

La partita, valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 14 dicembre alla Unipol Domus.

I nostri pronostici Cagliari-Atalanta

Il nostro pronostico Cagliari - Atalanta bet365 Sisal William Hill Retegui sigla almeno 2 gol 7.00 6.25 7.00 Risultato esatto 3-1 Atalanta 12.00 12.00 12.00 Vittoria Cagliari 5.50 5.50 5.25

Come scommettere su Cagliari – Atalanta: analisi match e pronostici

L’Atalanta vuole confermarsi in vetta alla classifica, ma deve fare visita ad un Cagliari che ha assoluto bisogno di punti salvezza. La sfida in terra sarda è di quelle dal pronostico solo in apparenza: “facile”: i bergamaschi vengono dati per favoriti dai bookmakers, ma i padroni di casa propongono un undici che può tranquillamente puntare alle zone di metà classifica.

I sardi vengono dalla sconfitta di misura contro un'altra squadra di vertice come la Fiorentina. L'Atalanta sono reduci da nove vittorie di fila in campionato e, più recentemente, dalla sconfitta per certi versi immeritata contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Nonostante questa botta d'arresto, i nerazzurri possono ancora puntare alla top 8 della fase campionato di Champions League, con conseguente accesso diretto agli ottavi di finale.

Probabili formazioni Cagliari vs Atalanta

Per i pronostici Cagliari – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-2-3-1): Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Sherri; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Makoumbou; Zortea, Gaetano, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere; Lookman, Retegui. Allenatore: Gasperini.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari - Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Retegui, due gol per confermarsi bomber del campionato

L’italo-argentino Mateo Retegui è in cerca di riscatto dopo il clamoroso gol divorato negli ultimi istanti della sfida con il Real Madrid. Il bomber della nazionale vuole confermarsi il capocannoniere della Serie A: secondo il nostro pronostico Cagliari-Atalanta sarà nel segno di (almeno) due gol dell’attaccante ex Genoa.

Scommessa 1; Retegui segna almeno due gol: 7,00 con bet365

L’Atalanta vuole continuare a volare: in Sardegna sarà 1-3

Nessuna intenzione di abbandonare la vetta della classifica. L’Atalanta deve vincere a Cagliari per continuare a cullare il sogno Scudetto: una missione tutt’altro che impossibile per una squadra dall’organico profondissimo, che può permettersi di lasciare in panchina gente come Pasalic, Zaniolo e Samardzic. Anche in Sardegna, Gasperini si affiderà al rigenerato De Ketelaere e su un Ederson monumentale, senza dimenticare l’usato sicuro De Roon. Secondo la nostra previsione, la gara con il Cagliari terminerà con un netto 1-3 a tinte nerazzurre.

Scommessa 2; risultato esatto 3-1 Atalanta: 12,00 con Sisal

Colpaccio salvezza per il Cagliari di Davide Nicola

Il Cagliari, dicevamo, propone un undici titolare che può ambire ad una salvezza tranquilla. Guidato da Davide Nicola (tecnico delle grandi imprese), il club sardo vuole il colpaccio contro la capolista della Serie A: per questo, si affida al centravanti Piccoli (uno che in proiezione potrà tornare utile alla nazionale) e alle giocate di Gaetano, senza dimenticare gli imprevedibili Zappa e Luvumbo. Giocatori di spessore e, allora, per il nostro pronostico Cagliari-Atalanta si chiuderà con un successo della squadra di casa.

Scommessa 3; vittoria Cagliari: 5,25 con William Hill