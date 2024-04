Pronostici Cagliari – Atalanta e informazioni utili per scommettere: bergamaschi favoriti

In questo articolo si possono trovare i pronostici Cagliari – Atalanta e l’analisi della partita prevista alle ore 18:00 di domenica 7 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Cagliari – Atalanta, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla sfida tra sardi e orobici, partita valida per il 31esimo turno di Serie A.

Partita complicata per gli isolani, che ospitano un’Atalanta ancora in piena corsa per l’Europa. Gli uomini allenati da Claudio Ranieri hanno bisogno di punti per salvarsi, quelli allenati da Gian Piero Gasperini sono ancora in corsa per il quarto posto.

I nostri pronostici Cagliari – Atalanta

l nostro pronostico Cagliari - Atalanta bet365 Sisal William Hill Under 2.5 2.05 2.00 2.10 Atalanta in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.30 2.30 2.10 Risultato esatto 1-1 9.00 7.50 7.00

Come scommettere su Cagliari – Atalanta: analisi match e pronostici

Reduce dal 3 a 0 di Napoli, l’Atalanta in settimana sarà impegnata ad Anfield nell’accesissima sfida contro il Liverpool in occasione della partita d’andata dei quarti di finale di Europa League. Il Cagliari dopo aver pareggiato nello scontro diretto contro il Verona ha di fronte a sé un calendario che definire proibitivo è un eufemismo, con le sfide contro Inter e Juventus in rapida successione.

Probabili formazioni Cagliari - Atalanta

Per i pronostici Cagliari – Atalanta occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula.

Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Deiola; Gaetano; Luvumbo, Lapadula. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Hien, Djimsiti, Kolasinac; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Lookman, Koopmeiners; Scamacca.

Confrontare le quote vincente della partita Cagliari – Atalanta permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Primo non prenderle

Con 3 preziosissimi punti in palio che potrebbero far comodo anche se in maniera diversa ad entrambe le formazioni, la possibilità di assistere ad un match guardingo da parte delle due squadre non è da escludere totalmente. I pronostici Cagliari – Atalanta per questo motivo, prevedono la possibilità di assistere a una partita che potrebbe potenzialmente terminare a reti bianche.

Scommessa 1; under 2.5: 2,05 con bet365

La spinta di Gian Piero Gasperini

Arrivati a questo punto della stagione, ogni partita è come se fosse una finale. Un allenatore d’esperienza come Gian Piero Gasperini lo sa bene, e per questo cercherà di spingere i suoi verso una vittoria che potrebbe avvicinare la Dea al traguardo Champions League.

Scommessa 2; Atalanta in vantaggio alla fine del primo tempo: 2,30 con Sisal

Un Cagliari senza paura come il suo allenatore

Il decano degli allenatori di Serie A Claudio Ranieri vuole conquistare un’altra impresa. Dopo aver dato le dimissioni (prontamente respinte) ad inizio campionato dopo la quarta sconfitta consecutiva, il tecnico romano vuole spingere i rossoblu verso un’insperata salvezza. Chissà che non ne esca fuori un pareggio, come suggeriscono alcuni pronostici Cagliari - Atalanta più intrepidi.

Scommessa 3; risultato esatto 1-1: 7,00 con William Hill