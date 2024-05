In questo articolo si possono trovare i pronostici Borussia Dortmund – Real Madrid, quote dei bookmakers e analisi match di sabato 1 giugno ore 21:00.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Borussia Dortmund – Real Madrid, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla finalissima di Uefa Champions League.

È arrivato finalmente il momento di scrivere il capitolo finale della competizione e di incoronare la regina d’Europa. Nel nord-est della capitale britannica si daranno battaglia i blancos di Carlo Ancelotti e i gialloneri guidati da Edin Terzic.

I nostri pronostici Borussia Dortmund – Real Madrid

Il nostro pronostico Borussia Dortmund - Real Madrid bet365 Sisal William Hill Real Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.15 2.15 Risultato esatto 0-2 Real Madrid 8.50 8.75 8.50 Vinicius Junior marcatore nell’incontro 2.50 2.25 2.15

Come scommettere su Borussia Dortmund – Real Madrid: analisi match e pronostici

Gli spagnoli partono nettamente favoriti a detta dei pronostici. Campioni di Spagna e con un futuro radioso davanti a sé che si chiama Kylian Mbappé, i blancos in finale ritroveranno la sicurezza di Thibaut Courtois tra i pali, rientrato da un infortunio che l’ha tenuto fuori praticamente mezza stagione. I tedeschi partono nettamente da underdogs e potrebbero approfittare proprio di questo status per provare a giocare un brutto tiro al Real Madrid e conquistare così la seconda Champions League della loro storia.

Probabili formazioni Borussia Dortmund - Real Madrid

Per i pronostici Borussia Dortmund – Real Madrid occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug.

Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Adeyemi, Brandt, Sancho; Füllkrug. REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Nacho, Rüdiger, F. Mendy; Valverde, Kroos, Camavinga; Bellingham; Rodrygo, Junior Vinicius.

Confrontare le quote vincente della partita Borussia Dortmund – Real Madrid permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Real per fare la storia

Dopo aver conquistato la 36esima Liga della sua gloriosa storia, il Real Madrid di Carlo Ancelotti è a caccia della decimoquinta Champions League per terminare la stagione con un fantastico doble. I pronostici Borussia Dortmund - Real Madrid sono con i Blancos.

Scommessa 1; Real Madrid in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con bet365

La sesta finale di Carlo Ancelotti

Il tecnico italiano ha vinto 4 Champions League giocando 5 finali. Quella di Wembley sarà la sesta volta in cui una squadra allenata dal tecnico di Reggiolo si giocherà la coppa dalle grandi orecchie. Vincendo la sua quinta Champions, Ancelotti entrerà di diritto nel gotha degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Scommessa 2; risultato esatto 0-2 Real Madrid: 8,75 con Sisal

Vinicius Junior cerca un’altra rete in finale

Una sua zampata contro il Liverpool a Parigi regalò la Coppa al Real Madrid nel 2022. Vinicius Junior a Wembley cercherà di replicare la prestazione monstre dello Stade de France, e anche per questo motivo l’attaccante brasiliano è indicato essere, secondo i pronostici Borussia Dortmund - Real Madrid, uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 3; Vinicius Junior marcatore dell’incontro: 2,15 con William Hill