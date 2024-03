Pronostici Borussia Dortmund – PSV Eindhoven e informazioni utili per scommettere: gialloneri favoriti

In questo articolo si troveranno i pronostici Borussia Dortmund – PSV Eindhoven, quote dei bookmakers e analisi match di mercoledì 13 marzo ore 21.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Borussia Dortmund – Psv Eindhoven, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

Dopo che la gara si è conclusa per 1-1 a Eindhoven, gli olandesi sono chiamati a dover compiere un’impresa affrontando il “Gelbe Wand”(muro giallo) del Borussia al Westfalenstadion.

I nostri pronostici Borussia Dortmund – PSV Eindhoven

Il nostro pronostico Borussia Dortmund - PSV Eindhoven bet365 Sisal William Hill Donyell Malen marcatore dell’incontro 3.40 3.00 3.00 Risultato esatto 2-0 Borussia Dortmund 12.00 12.50 12.00 Borussia Dortmund in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.60 2.60 2.50

Come scommettere su Borussia Dortmund – PSV Eindhoven: analisi match e pronostici

Lanciatissimo verso il 25esimo titolo della sua storia, il PSV Eindhoven, dopo aver pareggiato al Philips Stadium all’andata, affronta una delle trasferte più difficili della Champions League giocando contro un Borussia Dortmund sempre ostico quando gioca tra le mura amiche del Westfalen.

Probabili formazioni Borussia Dortmund - PSV Eindhoven

Per i pronostici Borussia Dortmund – Psv Eindhoven occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Neyer; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Adeyemi, Malen; Fullkrug.

Neyer; Reyerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Adeyemi, Malen; Fullkrug. PSV EINDHOVEN (4-3-3): Benitez; Teze, Ramalho, Boscagli, Sergino Dest; Veerman, Schouten, Saibari; Bakayoko, De Jong, Lozano.

Confrontare le quote vincente della partita Borussia Dortmund – Psv Eindhoven permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

La certezza Vinicius

Autore finora di 11 gol in Bundesliga, il classe 1999 olandese Donyel Malen vuole trovare il gol anche in Champions League. Magari ci proverà proprio contro la sua ex squadra con la quale ha vinto l’Eredivisie nel 2018. Prima punta veloce all’occorrenza mortifero sotto porta, il numero 21 giallonero – secondo i pronostici Borussia Dortmund – PSV – è indicato come uno dei probabili marcatori del match.

Scommessa 1; Donyell Malen marcatore dell’incontro: 3,40 con bet365

Gialloneri che vogliono proseguire il cammino europeo

Protagonisti di un discreto girone di qualificazione dove sono comunque riusciti a qualificarsi come primi lasciandosi alle spalle PSG e Milan, gli uomini di Terzic, quarti in un campionato tedesco dominato dal Bayern Monaco, vogliono sbrigare la pratica PSV Eindhoven per provare ad arrivare più lontano possibile in Champions. Ecco perché alcuni pronostici Borussia Dortmund - PSV suggeriscono la vittoria della squadra di casa.

Scommessa 2; risultato esatto 2-0 Borussia Dortmund: 12,50 con Sisal

La forza del Westfalenstadion

Giocare contro 11 giocatori è difficile, giocare contro un intero stadio è quasi impossibile. Lo sanno bene gli olandesi del PSV Eindhoven che si troveranno nella bolgia del Westfalenstadion. A detta di molti una delle tifoserie più calde di Germania, quella dei sostenitori del Borussia è di sicuro la più chiassosa. Votati anima e corpo per i loro beniamini, i tifosi tedeschi proveranno a sostenere al più non posso la loro squadra, spingendola a passare in vantaggio già nella prima frazione di gioco.

Capaci di produrre un baccano infernale per 90 minuti e oltre, i gialloneri scateneranno la Südtribüne, che conta 24 454 postazioni (la più grande d'Europa nel suo genere) contro i malcapitati avversari. Il fattore campo e tifoseria può incidere anche sui pronostici Borussia Dortmund - PSV.

Scommessa 3; Borussia Dortmund in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,50 con William Hill