In questo articolo i giocatori troveranno i pronostici Borussia Dortmund - Milan con confronto quote e analisi delle probabili formazioni.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Borussia Dortmund – Milan confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il secondo turno di Champions League.

Si giocherà il 4 ottobre alle 21.00, nella suggestiva cornice del Signal Iduna Park di Dortmund, il match valido per il secondo turno di Champions League tra Borussia Dortmund e Milan.

I nostri pronostici Borussia Dortmund - Milan

I nostri pronostici Borussia Dortmund - Milan bet365 Sisal William Hill Rafa Leao marcatore nell’incontro 3.25 3.50 3.50 Pareggio alla fine del 1° tempo 2.25 2.20 2.20 Risultato esatto 0-2 Milan 15.00 16.00 15.00

Come scommettere su Borussia Dortmund - Milan

I gialloneri hanno perso la prima partita del gruppo, subendo due reti dal Paris Saint Germain, mentre il Milan è reduce da un pareggio a reti bianche a San Siro contro il Newcastle dell’ex Tonali.

Terzic contro il Milan, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Adeyemi e Malen a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo Emre Can affiancato da Sabitzer e Brandt, con Ryerson e Wolf sulle corsie esterne. A comporre il terzetto difensivo a protezione del portiere Kobel, invece, ci saranno Sule, Hummels e Schlotterbeck.

Stefano Pioli a centrocampo, nel 4-3-3 rossonero, darà spazio a Musah, pronto ad occupare il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Sulle fasce Pobega e Reijnders. In attacco il tridente ormai considerato quello titolare dal tecnico, con Pulisic e Leao a muoversi ai lati di Giroud. Al centro della difesa, dopo il riposo osservato in campionato, tornerà Thiaw al fianco di Tomori, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne.

Probabili formazioni Borussia Dortmund – Milan

Per dei pronostici Borussia Dortmund - Milan vincenti, occorre analizzare le probabili formazioni che scenderanno in campo:

Borussia Dortmund (3-5-2) : Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyem, Malen.

: Kobel; Sule, Hummels, Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer, Emre Can, Brandt, Wolf; Adeyem, Malen. Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Confrontare le quote vincenti della partita Borussia Dortmund – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Leao a caccia del primo gol in Champions

Il 10 rossonero sta attraversando un periodo di forma eccezionale, e vorrà sicuramente mettere il suo sigillo nella difficile gara di Dortmund. È tra i favoriti dalle quote marcatore Borussia Dortmund - Milan.

Scommessa 1; Rafa Leao marcatore nell’incontro: 3,25 con bet365

Il Muro Giallo fa paura

Non sarà semplice affrontare il Borussia Dortmund in casa. I tedeschi vanno fieri della loro tifoseria, con Die Gelbe Wand (il Muro Giallo appunto) sempre pronto a supportarli e a fare un gran baccano. Occhio dunque al fattore casa che può influire sui pronostici Borussia Dortmund - Milan.

Scommessa 2; pareggio alla fine del 1° tempo: 2,20 con Sisal

Le certezze di Pioli

Dopo la figuraccia nel derby, per il Milan sono arrivati 4 risultati utili consecutivi. Con il ritorno al gol di Pulisic sono diverse le armi che ha a disposizione Pioli per disinnescare la difesa dei gialloneri. Ecco dunque che un possibile risultato anche fuori casa non sembra tanto poi improbabile secondo i pronostici Borussia Dortmund - Milan dei più temerari.

Scommessa 3; Risultato esatto 0-2 Milan: 15,00 con William Hill