Pronostici Bologna – Verona e informazioni utili per scommettere: emiliani favoriti e in odore Champions

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Verona, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Verona, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Paolo Zanetti.

La partita, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di lunedì 30 dicembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Verona

Il nostro pronostico Bologna - Verona bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 3-1 Bologna 13.00 13.50 13.00 Orsolini segna 2.50 2.50 2.87 Vittoria Verona + GOL 13.00 14.00 13.00

Come scommettere su Bologna – Verona: analisi match e pronostici

Il Bologna deve continuare a macinare punti per conquistare ancora una volta un posto in Champions League. I felsinei hanno raccolto 10 punti nelle ultime quattro gare e non hanno alcuna intenzione di fermarsi: le assenze di Aebischer, El Azzouzi e Ndoye sono pesanti ma non preoccupano più di tanto, considerando anche i pieni recuperi di elementi del calibro di Ferguson e Orsolini e l'esplosione dell'ex milanista Pobega.

Il Verona non starà certamente a guardare. Gli uomini di Paolo Zanetti vengono dalla sconfitta di misura contro il Milan e non possono permettersi altri passi falsi. Il rischio, infatti, è quello di chiudere il 2024 inzona retrocessione, considerando il +2 sul Venezia penultimo e il misero punto di vantaggio sul Cagliari. In ottica formazioni, gli scaligeri devono fare a meno di Harroui (campionato finito per l'ex Frosinone) e di Frese. In campo i soliti Duda, Lazovic e Suslov.

Probabili formazioni Bologna vs Verona

Per i pronostici Bologna – Verona occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ferguson; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Ferguson; Castro. Allenatore: Italiano. VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Belahyane, Duda, Lazovic; Suslov, Tengstedt; Sarr. Allenatore: Zanetti

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Verona permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bologna, un tris per la Champions

Dopo un avvio di stagione deludente e lo shock delle tante sconfitte in Champions, il Bologna sembra essere tornato quello dell’anno scorso. Non a caso, i felsinei hanno rimesso nel mirino il quarto posto: tra i segreti la ritrovata solidità difensiva, la leadership della certezza Freuler e il duo d'attacco nel segno di Castro e Dallinga. Tanta qualità e allora, secondo il nostro pronostico, Bologna-Verona si chiuderà sul 3-1 per gli uomini di Italiano.

Scommessa 1: Risultato esatto 3-1 Bologna: 13,00 con bet365

Orsolini, rientro dal primo minuto e gol

Tanta qualità e in più si rivede in campo un esterno di spessore come Orsolini. Secondo la nostra previsione, il nazionale azzurro realizzerà almeno un gol, l'ottavo in questa stagione

Scommessa 2; Orsolini segna durante il match: 2,50 con Sisal

Verona, che colpaccio! Quota salvezza più vicina

Dopo avere sfiorato l'esonero, Mister Paolo Zanetti sembra avere ripreso in mano la situazione. Il suo Verona ha ritrovato certezze in difesa e propone finalmente un gioco fluido nel segno della classe di Suslov. Secondo i nostri pronostici, Bologna-Verona si chiuderà con una vittoria sofferta degli scaligeri, che subiranno comunque almeno un gol nell'arco dei novanta minuti. Un successo fondamentale: così i veneti vivranno una fine dell’anno lontano dalla zona retrocessione.

Scommessa 3; vittoria Verona+GOL: 13,00 con William Hill