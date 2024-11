Pronostici Bologna – Venezia e informazioni utili per scommettere: emiliani favoriti, ma i lagunari inseguono la salvezza

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Venezia, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Venezia, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano a e quella guidata da Eusebio Di Francesco.

La partita, valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 20:45 di sabato 30 novembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna-Venezia

Il nostro pronostico Bologna - Venezia bet365 Sisal William Hill Risultato esatto 2-0 Bologna 7.50 8.25 7.50 Pohjanpalo segna per primo 7.50 8.25 8.00 Pareggio 3.90 3.75 3.80

Come scommettere su Bologna – Venezia: analisi match e pronostici

Sfumato quasi definitivamente il sogno play-off di Champions League, il Bologna di Italiano deve tornare a correre in campionato per tornare in orbita europea. Dopo la pesante sconfitta contro la Lazio (condizionata in realtà dall’espulsione di Pobega nel primo tempo), i felsinei sono obbligati a vincere contro il Venezia per avvicinarsi al sesto posto (probabilmente, basterà il settimo per accedere alla prossima Conference League, ma questo è un discorso prematuro).

Orsolini e compagni inseguono il secondo successo consecutivo davanti al pubblico amico: un'inversione di tendenza, dopo i quattro pareggi raccolti negli altri match andati in scena al Dall'Ara (solo cinque in totale, c'è da recuperare quello con il Milan).

Dal canto suo, il Venezia deve fare i conti con un andamento disastroso in trasferta: solo due punti conquistati in sette gare, con tanto di 14 gol subiti e solo cinque realizzati. Anche qui serve una svolta, perché la corsa salvezza non aspetta: i lagunari sono ultimi in graduatoria, a tre punti dalle quartultime in graduatoria Cagliari e Genoa.

Probabili formazioni Bologna vs Venezia

Per i pronostici Bologna – Venezia occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Ravaglia; De Silvestri, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano. VENEZIA (3-5-2): F. Stankovic, Sverko, Svoboda, Idzes; Ellertsson, Nicolussi Caviglia, Duncan, Busio, Haps; Oristanio, Pohjanpalo. Allenatore: Di Francesco

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Venezia permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Bologna costretto a vincere: sarà 2-0

Dopo l’ennesima delusione di Champions (sconfitta contro il Lille), il Bologna deve imporre la sua superiorità contro il Venezia. Vincenzo Italiano spera nella rinascita di Ndoye: lo svizzero, al netto degli infortuni, sembra essersi perso dopo l’addio di Thiago Motta. Occhio, poi, alla voglia di rivalsa di Orsolini e Castro, mentre lo scozzese Ferguson dovrebbe partire dalla panchina per continuare il graduale recupero dopo l’infortunio. A centrocampo c’è il solito Freuler. L

a qualità non manca: per il nostro pronostico Bologna-Venezia è gara destinata a chiudersi con un netto 2-0 dei padroni di casa.

Scommessa 1; risultato esatto 2-0 Bologna: 7,50 con bet365

Il Venezia è nelle mani di Pohjanpalo

L’uomo in più del Venezia è il centravanti finlandese Pohjanpalo, elemento che probabilmente meriterebbe una squadra di caratura superiore. Supportato dal funambolico Oristanio e dall’uomo d’ordine Nicolussi Caviglia, l’attaccante nordico - secondo la nostra previsione - realizzerà il primo gol del match in programma allo stadio Dall’Ara.

Scommessa 2; Pohjanpalo primo marcatore: 8,25 con Sisal

Bologna-Venezia, c’è tanto in ballo. Ma alla fine sarà pareggio

Troppa tensione, da un lato e dall’altro: il Bologna vuole tornare a sognare il quarto posto, il Venezia è costretto a fare punti per non allontanarsi ulteriormente dalla zona salvezza. C’è tanto in ballo e allora non è da escludere la divisione della posta in palio: così, secondo il nostro pronostico Bologna-Venezia è gara che si chiuderà con il più classico dei pareggi. Un risultato, questo, che soddisferà più i lagunari, che - nel rispetto della classica “media inglese” - puntano al pareggio fuori casa e al successo tra le mura amiche.

Scommessa 3; pareggio: 3,80 con William Hill