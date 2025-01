Pronostici Bologna – Roma e informazioni utili per scommettere: sfida nel segno dell’equilibrio. In palio punti importantissimi

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Roma, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Roma, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Claudio Ranieri.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di domenica 12 gennaio allo stadio Renato Dall'Ara.

I nostri pronostici Bologna - Roma

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Roma bet365 Sisal William Hill Vittoria Bologna + GOL 6.00 6.00 5.80 Lorenzo Pellegrini in gol 4.50 4.50 4.80 Vittoria Roma + Over 2,5 4.50 4.40 4.80

Altre quote e pronostici Bologna - Roma possono essere confrontati sui portali ufficiali degli operatori. Gli appassionati di scommesse inoltre possono consultare

la nostra guida ai migliori siti scommesse con bonus senza deposito

la nostra pagina dedicata al codice promo Betaland, iscrizione al sito e iniziative per i nuovi utenti.

Come scommettere su Bologna - Roma

Bella sfida tra squadre in netta crescita, quella che mette a confronto Bologna e Roma. Gli emiliani devono archiviare la sconfitta all'insegna della sfortuna contro il Verona, arrivata dopo un mese caratterizzato da quattro vittorie e due pareggi. La formazione di Vincenzo Italiano, protagonista di un avvio balbettante, può puntare alla zona Champions: la distanza dal quarto posto è di sette punti, ma i felsinei hanno disputato due gare in meno della Lazio.

Bene anche la Roma, reduce dall'importantissimo successo nel derby e ormai rigenerata dalla cura Ranieri. I giallorossi non possono perdersi in chiacchiere: devono vincere il più possibile per raggiungere almeno il sesto posto (che, al netto delle valutazioni in fatto di ranking, garantisce il sicuro accesso ad una coppa europea). Missione tutt'altro che impossibile per una squadra che adesso sembra più serena e che propone un calcio semplice ma comunque godibile.

Probabili formazioni Bologna vs Roma

Per i pronostici Bologna – Roma occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Ferguson; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano. ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, M. Kone, Paredes, Angelino; Dybala, Lo. Pellegrini; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna - Roma permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Riscatto Bologna: il ritorno in Champions non è un sogno proibito

La sconfitta con il Verona è stata solo un incidente di percorso. Il Bologna di Vincenzo Italiano non vuole perdere per strada altri punti Champions e si affida per questo al centravanti Castro, agli esterni offensivi Ndoye e Orsolini e allo scozzese Ferguson (giocatore che sta tornando sui livelli pre-infortunio). Secondo il nostro pronostico, Bologna-Roma terminerà con il successo dei padroni di casa. Gli ospiti però sigleranno almeno un gol.

Scommessa 1: vittoria Bologna + Gol Roma: 6,00 con bet365

Capitan Pellegrini ci ha preso gusto: secondo gol consecutivo

Tra i grandi meriti di Claudio Ranieri c’è anche il recupero di capitan Lorenzo Pellegrini. Autore di una prova sontuosa nel derby, con tanto di gol spettacolare, il centrocampista della nazionale si ripeterà anche in casa del Bologna. Una buona notizia anche per Spalletti.

Scommessa 2; Lorenzo Pellegrini segna durante il match: 4,50 con Sisal

La Roma di Ranieri non si ferma più: espugnato il Dall’Ara

La Roma è squadra in netta ripresa e non vuole assolutamente fermarsi. Cinque vittorie nelle ultime sette gare, i giallorossi faranno bottino pieno anche in casa del Bologna: sugli scudi i campioni del mondo Dybala e Paredes, senza dimenticare l'apporto fondamentale di gente come Angelino e Saelemaekers. Secondo il nostro pronostico Bologna-Roma terminerà con il successo dei giallorossi: saranno almeno tre i gol realizzati durante il match.

Scommessa 3; Vittoria Roma + Over 2,5: 4,60 con William Hill