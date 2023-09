Ecco i pronostici Bologna - Napoli con analisi squadre, confronto quote e consigli utili per scommettere sul match.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna - Napoli confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per la quinta giornata di Serie A.

Il Napoli fa visita al Bologna allo stadio Dall’Ara per la gara valida per la quinta giornata di Serie A, in programma alle domenica alle 18:00.

I nostri pronostici Bologna - Napoli

Bologna - Napoli pronostico bet365 Sisal William Hill Rsultato esatto 0-2 10.00 11.00 12.00 Over 2,5 1.80 1.80 1.80 Kvaratskhelia segna nell’incontro 3.20 3.00 3.50

Come scommettere su Bologna - Napoli: pronostico e analisi squadre

Sono cinque i punti conquistati dalla squadra allenata da Thiago Motta in questo primo scorcio di stagione, che dopo la sconfitta all’esordio contro il Milan ha strappato un pareggio in casa della Juve, vinto contro il Cagliari e pareggiato contro il Verona nell’ultimo turno. I felsinei recuperano Alexis Saelemaekers, che si accomoderà in panchina. Il vero problema della squadra di Thiago Motta resta l’attacco, orfano di Arnautovic.

Molte ombre in casa Napoli. Garcia deve ancora trovare la quadra ed anche in Champions League contro il Braga il Napoli non ha brillato, nonostante la vittoria. Il tecnico francese è chiamato a risolvere molti nodi: la sua squadra segna poco, subisce molto ed ha perso quell’aggressività che è stata la cifra distintiva nell’anno dell Scudetto.

Probabili formazioni Bologna - Napoli

Importanti per i nostri pronostici Bologna - Napoli sono le formazioni delle due squadre. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara della quinta giornata di Serie A:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Napoli permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Napoli in cerca di conferme

Serve una vittoria convincete, per allontanare le ombre che si sono moltiplicate dopo un inizio di stagione deludente. Anche per questo, puntare sullo 0-2 del Napoli potrebbe essere una soluzione interessante per i nostri pronostici Bologna - Napoli.

Scommessa 1; Risultato esatto 0-2: 10,00 con bet365

Bologna con l’attacco spuntato

Sono appena 3 i gol realizzati dal Bologna in questo inizio di stagione. L’assenza di Arnautovic pesa ed al momento né Karlsson né Zirkzee hanno saputo sostituirlo. D’altro canto il Napoli in questa prima fase di stagione sta subendo molto: ecco perché la gara potrebbe rivelarsi ricca di gol. Per quanto riguarda Bologna - Napoli, pronostico probabile è l'over 2.5.

Scommessa 2; Over 2,5: 1,80 con Sisal

In cerca del vero Kvara

Solo un assist per l’attaccante georgiano, ancora in cerca di continuità. Il modulo di Garcia al momento non lo ha favorito, visto che ha dovuto arretrare il suo raggio di azione di una decina di metri. Il talento comunque non è scomparso ed i riflettori saranno tutti puntati su di lui. Le quote marcatore Bologna - Napoli su Kvara sono una valida alternativa ai tradizionali risultati fissi.

Scommessa 3; Kvaratskhelia marcatore nell’incontro: 3,50 con William Hill