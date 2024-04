Pronostici Bologna – Monza e informazioni utili per scommettere: felsinei favoriti per la vittoria

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna – Monza, quote dei bookmakers e analisi della partita ore 20:45 di sabato 13 aprile.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Monza, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sul match tra gli uomini di Thiago Motta e i brianzoli allenati da Raffaele Palladino, match valido per il 32esimo turno di Serie A.

Dopo il poker subìto dal Napoli in casa, il Monza è impegnato nella difficile trasferta di Bologna, con i rossoblu che non possono permettersi di perdere altri punti per difendere il quarto posto.

I nostri pronostici Bologna – Monza

Il nostro pronostico Bologna - Monza bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.95 1.85 Risultato esatto 3-0 Bologna 11.00 12.50 11.00 Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo 2.20 2.20 2.05

Come scommettere su Bologna – Monza: analisi match e pronostici

Reduce da una battuta d’arresto a Frosinone, dove non è riuscito ad andare oltre lo 0 a 0 , contro il Monza il Bologna vuole provare a conquistare la sua 17esima vittoria.

Probabili formazioni Bologna - Monza

Per i pronostici Bologna – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee.

Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Fabbian; Orsolini, Ferguson, Urbanski; Zirkzee. MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; V. Carboni, Colpani, Maldini; Djuric.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Monza permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Tornare a vincere

Il mezzo passo falso contro il Frosinone va lasciato nel passato, e gli uomini di Thiago Motta questo lo sanno bene. Consapevoli di trovarsi di fronte un Monza che non ha più nulla da dire al campionato, i rossoblu potrebbero approfittarne per provare a migliorare il loro bottino di gol segnati e i pronostici Bologna - Monza del match indicano la possibilità che la partita possa terminare con un over 2.5.

Scommessa 1; over 2.5: 2,00 con bet365

Confermarsi per l’Europa

Con la Juventus impegnata nel derby della Mole alle ore 18:00, quando i felsinei scenderanno in campo già sapranno a quanti punti di distacco si troveranno i bianconeri. Con l’obiettivo più concreto di staccare la Roma più che di raggiungere la squadra di Allegri, i felsinei cercheranno contro i brianzoli la loro vittoria numero 17 in campionato.

Scommessa 2; risultato esatto 3-0 Bologna: 12,50 con Sisal

Passare subito in vantaggio

Protagonista di un campionato spettacolare e sorprendente, dopo 31 giornate una battuta d’arresto come il pareggio contro il Frosinone ci può anche stare. Il Bologna di questa stagione tuttavia è intenzionato a frantumare ogni record, e contro il Monza proverà a passare in vantaggio già nei primi 45 minuti per poter poi amministrare nella ripresa per provare a colpire eventualmente in contropiede. Ecco perché i pronostici Bologna - Monza oltre a vedere la squadra di casa favorita, prevedono anche molte reti a segno.

Scommessa 3; Bologna in vantaggio alla fine del 1° tempo: 2,05 con William Hill