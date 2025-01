Pronostici Bologna – Monza e informazioni utili per scommettere: i padroni di casa devono vincere per il sogno Champions, ma i brianzoli si giocano tutto

In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Monza, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna-Monza, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Salvatore Bocchetti.

La partita, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 15:00 di sabato 18 gennaio allo Stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna - Monza

Il nostro pronostico Bologna - Monza bet365 Sisal William Hill Primo tempo/Finale Pareggio/Bologna 4.33 4.25 4.80 Vittoria Monza + GOL 12.00 12.00 11.00 Ndoye segna il primo gol 7.00 8.00 8.00

Come scommettere su Bologna – Monza: analisi match e pronostici

Il Bologna viene da due pareggi consecutivi, con lo stesso risultato (2-2) ma dal sapore diverso: prima quello con la Roma, acciuffato dai capitolini di Ranieri proprio all'ultimo secondo; poi quello nel recupero con l'Inter, con il gol di Holm arrivato dopo le reti a tinte nerazzurre di Dumfries e Lautaro Martinez. Con questi due pari, i felsinei hanno comunque mosso la classifica: vero, sono stati scavalcati dal Milan, ma adesso la Fiorentina (sesta) è distante appena due lunghezze.

Obiettivi nobili per i padroni di casa. Il Monza, invece, deve provare a raddrizzare una situazione quasi disperata. Ultima forza del campionato, la formazione brianzola deve ripetere l'ottima prova contro la Fiorentina (successo per 2-1), per accorciare il gap dal quartultimo posto. Sei punti non sono una distanza insormontabile, ma per la salvezza servirà una seconda parte di stagione ai limiti della perfezione. O, per gli amanti della matematica, altre 9 vittorie nelle prossime 18 gare. Vista così, l’impresa appare forse più complicata.

Probabili formazioni Bologna vs Monza

Per i pronostici Bologna – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Ferguson, Dominguez; Castro. Allenatore: Italiano. MONZA (3-4-2-1): Turati; D'Ambrosio, A. Carboni, Izzo; Ciurria, Bondo, Bianco, Akpa Akpro; Caprari, S. Vignato; Maldini. Allenatore: Bocchetti

Il Bologna c’è, l’Europa non è un obiettivo impossibile

Il Bologna ha tutta l’intenzione di tornare in Europa e di essere finalmente protagonista. I padroni di casa devono però rialzare la china, dopo avere conquistato solo due punti nelle ultime tre giornate: per tornare a vincere, Vincenzo Italiano si affida ai suoi migliori interpreti, da Santiago Castro (in gol contro l'Inter) allo scozzese Ferguson (tenuto in panchina contro i nerazzurri), fino ad arrivare al difensore Lucumì (assente a San Siro per squalifica). Secondo il nostro pronostico Bologna-Monza sarà inizialmente una gara bloccata, con le due squadre ferme sul pareggio al termine del primo tempo. Poi la maggiore qualità dei padroni di casa uscirà fuori.

Scommessa 1: Primo tempo/Finale Pareggio/Bologna: 4,33 con bet365

Monza, una vittoria per riaprire il discorso salvezza

Dopo il successo contro la Fiorentina, il Monza vuole punire un’altra pretendente per il quarto posto. Secondo la nostra previsione, i brianzoli vinceranno (ma il Bologna un gol almeno lo farà), dimostrandosi così più forti delle tante assenze. Incredibile soprattutto la situazione sulle fasce, con Pereira squalificato e Birindelli e Kyriakopoulos alle prese con fastidiosi infortuni. Ci sono, però, gli imprescindibili Ciurria e Daniel Maldini.

Scommessa 2; Vittoria Monza + GOL: 4,00 con Sisal

Ndoye, uomo mercato che vuole diventare grande

Il Bologna si affida allo svizzero Dan Ndoye, in cerca della quarta rete stagionale. L’attaccante è finito nel mirino del Napoli per il post Kvaratskhelia, ma nel frattempo pensa solo alla compagine emiliana. L’obiettivo è diventare grande in rossoblu e poi spiccare il volo: secondo il nostro pronostico Bologna-Monza si aprirà con un gol dello stesso Ndoye.

Scommessa 3; Ndoye segna il primo gol: 8,00 con William Hill