Pronostici Bologna – Monza e informazioni utili per scommettere: gli emiliani hanno maggiori chance di qualificazione, ma occhio alle sorprese

La partita, valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà alle 18:30 di martedì 3 dicembre allo stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna-Monza

Come scommettere su Bologna – Monza: analisi match e pronostici

La Coppa Italia è sempre un’incognita. Non fa eccezione la sfida tra Bologna e Monza, con i felsinei decisamente favoriti per il valore della rosa e ovviamente per il vantaggio di giocare davanti al pubblico amico. I brianzoli, reduci da due pareggi consecutivi che hanno mosso (anche se di poco) la classifica, non hanno però alcuna intenzione di fare da sparring partner: la squadra si sta ritrovando e l'impressione è che possa raggiungere i quarti di finale di Coppa Italia per la seconda volta nella storia (per la prima bisogna addirittura tornare alla stagione 1938-39).

Probabili formazioni Bologna vs Monza

Per i pronostici Bologna – Monza occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Urbanski, Dallinga. All. Italiano

Ravaglia; Holm, Erlic, Casale, Lykogiannis; Pobega, Moro; Orsolini, Fabbian, Urbanski, Dallinga. All. Italiano MONZA (3-4-2-1): Pizzignacco; D'Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Birindelli, Bondo, Bianco, Ciurria; Caprari, Vignato; Petagna. All. Nesta

Più forte del turnover: il Bologna vola ai quarti

Italiano dovrebbe dare spazio agli elementi che hanno giocato di meno negli ultimi tempi. Tra le “seconde linee” spiccano, l'ex milanista Pobega (che deve farsi perdonare il cartellino rosso contro la Lazio), l'attaccante Dallinga e l'idolo del pubblico Orsolini. Tanta qualità: per questo, secondo i nostri pronostici Bologna-Monza è gara che i padroni di casa vinceranno con un comodo 2-0.

Monza nella storia: riecco i quarti di finale

Anche il Monza propone qualche novità sostanziale, ma pure in questo caso parliamo di giocatori da non sottovalutare. Occhio alla voglia di rivalsa dell'ex interista D'Ambrosio e alle invenzioni di Caprari e Samuele Vignato. Poi c'è Mister Nesta, uno che la Coppa Italia la conosce bene, avendola vinta per tre volte da calciatore con le maglie di Lazio e Milan. Alla luce di questi elementi, per la nostra previsione il Monza riuscirà a vincere il match e a superare il turno.

Petagna torna al gol: il Bologna gli porta fortuna

Ancora una stagione difficile per Andrea Petagna, chiuso da Milan Djuric e condizionato da qualche infortunio di troppo. La Coppa Italia può essere occasione di riscatto per il centravanti ex Spal: l'obiettivo, così, è tornare al gol dopo la bellezza di 11 mesi, dalla rete realizzata proprio al Bologna quando indossava la maglia del Cagliari. Così, secondo il nostro pronostico Bologna-Monza sarà nel segno di un gol dell'attaccante classe '95.

