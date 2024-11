In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna - Monaco, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Monaco, le quote dei migliori bookmaker online e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Adolf Hütter.

La partita, valevole per la quarta giornata della fase campionato della Champions League, si disputerà alle 21:00 di martedì 5 novembre allo Stadio Renato Dall’Ara.

Quote maggiorate di oggi

I nostri pronostici Bologna - Monaco

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

Il nostro pronostico Bologna - Monaco bet365 Sisal William Hill Vittoria Bologna 2.70 2.75 2.70 Segna Ndoye per primo 9.00 11.00 11.00 Risultato esatto 2-2 13.00 13.00 12.00

Maggiori info, quote Bologna - Monaco, pronostici e mercati sono disponibili sui siti scommesse online. Inoltre gli appassionati di betting troveranno utili informazioni per scommettere visitando

la nostra guida a quote e pronostici vincente Champions League

la nostra pagina dedicata al codice bonus bet365, registrazione ed iniziative per i nuovi utenti.

Come scommettere su Bologna – Monaco: analisi match e pronostici

Il Bologna non può più sbagliare. Protagonisti di una vera e propria rinascita in Serie A (due successi di fila e classifica decisamente migliore), i felsinei devono accelerare anche in Champions League: l’obiettivo è centrare finalmente il primo successo dopo il pareggio all'esordio con lo Shakhtar Donetsk e le sconfitte (con prestazioni tutto sommato buone) contro le inglesi Aston Villa e Liverpool.

Dall’altro lato, però, c’è un Monaco che sta facendo benissimo in questa fase campionato della Champions, come certificano i 7 punti totalizzati fin qui con tanto di vittoria prestigiosa nella gara inaugurale con il Barcellona. Non vanno alla grande, invece, le cose in patria, con le due sconfitte di fila contro Nizza e soprattutto il piccolo Angers che hanno sporcato un ottimo avvio di stagione (non a caso, i monegaschi sono comunque terzi in graduatoria nella Ligue 1).

Probabili formazioni Bologna vs Monaco

Per i pronostici Bologna – Monaco occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Fabbian, Ndoye; Castro. Allenatore: Italiano. Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Singo, Kehrer, Caio Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Minamino, Ben Seghir; Embolo. Allenatore: Hütter.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Monaco permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Bologna è costretto a vincere e ce la farà

La squadra di Vincenzo Italiano non ha alternative: per dare linfa al sogno play-off, è obbligatorio vincere contro una squadra sulla carta superiore come Monaco. Gli emiliani si affidano a Castro (il nuovo Zirkzee che però non segna da oltre un mese) e soprattutto al fortissimo Riccardo Orsolini, autore del gol che ha deciso la difficile gara con il Lecce. Da non dimenticare, poi, altri protagonisti della straordinaria cavalcata della passata stagione, come il terzino Posch (che dovrebbe tornare titolare dopo avere lasciato spazio all'esperto De Silvestri) e il mediano svizzero Freuler. Secondo i nostri pronostici Bologna - Monaco è gara che la squadra di casa vincerà, anche se con qualche difficoltà.

Scommessa 1; vittoria Bologna: 2,70 con bet365

Ndoye in cerca della prima gioia stagionale

Tra i condottieri della squadra emiliana non abbiamo volutamente citato l’altro svizzero Dan Ndoye. L'esterno ex Nizza e Basilea, secondo le nostre previsioni, realizzerà il primo gol dell'incontro. Per il classe 2000 sarà la prima rete in Champions League in carriera.

Scommessa 2; Ndoye segna per primo: 11,00 con Sisal

Gara combattuta: ennesimo pareggio stagionale per gli emiliani

Con il Monaco non sarà una passeggiata. Il Bologna lo sa bene e per questo potrebbe anche accontentarsi di un pareggio (che, però, servirebbe a poco in ottica qualificazione). Sulla carta, come dicevamo, il Monaco è però squadra nettamente superiore: in attacco fa paura l’elvetico Embalo, che può fare affidamento su un rifinitore del calibro di Takumi Minamino, già 3 gol e altrettanti assist in stagione. A centrocampo l'uomo in più è l'ex juventino Zakaria, mentre in difesa sorprendono sempre di più le prestazioni dell'ex Torino Singo, che Hutter ha trasformato in un centrale di sicura affidabilità. Alla luce di questi elementi, secondo il nostro pronostico Bologna - Monaco è gara destinarsi a chiudersi sul pareggio. L’ottavo stagionale per gli emiliani: veramente troppi.

Scommessa 3; risultato esatto 2-2: 12,00 con William Hill