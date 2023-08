In questo articolo è possibile consultare i pronostici Bologna - Milan e scoprire le quote per il posticipo della prima giornata di Serie A.

I nostri esperti di scommesse sportive online hanno analizzato l'ultima gara della prima giornata di campionato per proporre le loro migliori quote, consigli e pronostici Bologna - Milan.

Al Dall’Ara di Bologna si chiuderà, con l’ultimo posticipo, la prima giornata di Serie A. Esordio in Campionato per Bologna e Milan, con il Diavolo favorito sui felsinei. Le due squadre si sfideranno lunedì 21 agosto alle 20.45 nell’ultimo match della prima giornata di campionato.

Milan e Bologna giocheranno contro alla prima giornata per la quarta volta in Serie A: due vittorie per i rossoneri e una per i rossoblu finora e un pareggio. Milan che parte favorito ma attenzione al Bologna che lo scorso Campionato di serie A tra le mura amiche ha battuto l’Inter e pareggiato con Milan e Napoli.

Thiago Motta, per la gara contro il Milan, è pronto ad affidarsi al 4-2-3-1, con Zirkee favorito su Barrow per il ruolo di punta centrale. Alle spalle dell'olandese spazio per il terzetto formato da Orsolini, Ferguson e Ndoye, mentre il tandem di centrocampo sarà composto da Dominguez e Aebischer. In difesa Lucumi e Beukema centrali, con Posch e Corazza sulle corsie laterali. In porta Skorupski.

Pioli, dall'altra parte, punterà sul 4-3-3. In attacco, a completare il tridente con Giroud e Leao, ci sarà Pulisic, favorito su Chukwueze. In mezzo al campo Krunic in cabina di regia con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati, mentre in difesa ci sarà Thiaw a comporre la coppia centrale con Tomori. Terzini Calabria (o Kalulu) a destra ed Hernandez a sinistra, tra i pali Mike Maignan.

I nostri pronostici Bologna - Milan

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per scoprire i pronostici Bologna - Milan dei bookmakers ADM e le quote aggiornate in tempo reale, consigliamo di visitare i portali ufficiali dei concessionari di gioco.

I nostri pronostici Bologna - Milan bet365 Sisal William Hill Pareggio 3.50 3.40 3.50 Rafa Leao primo Marcatore 6.50 6.25 6.50 Vittoria Milan 1.95 2.00 2.00

La forza del Dall’Ara

La squadra di Thiago Motta, lo scorso campionato, ha subìto solo 3 sconfitte in casa, inoltre si è anche tolta lo sfizio di andare a vincere in una piazza importante come quella di Bergamo, contro l’Atalanta. Inoltre ha rallentato la corsa di Milan, Juventus e Roma che al Dall’Ara, lo scorso Campionato, si sono dovute accontentare soltanto di un pareggio. Aspetto rilevante da tenere in considerazione per i pronostici Bologna - Milan.

Scommessa 1: pareggio: 3,50 con bet365

Sarà l’anno della consacrazione per il portoghese?

L’attaccante portoghese si è ormai imposto all’attenzione generale come uno dei calciatori più talentuosi di tutto il panorama europeo, forse mondiale. Il suo talento cristallino si scontra però con alcuni limiti ancora da affinare, soprattutto in termini di concretezza e continuità di rendimento. Sarà questo l’anno della sua consacrazione? I pronostici Bologna - Milan come primo marcatore non lo danno esattamente come favorito.

Scommessa 2: Rafa Leao primo marcatore 6,25 con Sisal

L’affidabilità del Diavolo

L’inizio di stagione per la squadra di Stefano Pioli sarà a dir poco complicato. Il calendario infatti ha messo i rossoneri di fronte a cinque big nelle prime dieci partite, con il derby di Milano già alla quarta giornata e la trasferta di Napoli alla decima, con in mezzo le sfide – tra le altre – contro Roma, Lazio e Juventus. Bisognerà approfittare di partite contro squadre meno blasonate allora, per iniziare il Campionato con il piede giusto.

Scommessa 3: Vittoria Milan: 2,00 con William Hill