In questo articolo si possono trovare i pronostici Bologna-Milan, le quote dei bookmakers e l’analisi del match tra le due squadre.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Bologna – Milan, le quote dei migliori bookmaker online, e forniscono consigli per scommettere sulla gara tra la squadra di Vincenzo Italiano e quella guidata da Paulo Fonseca.

La partita, valevole per la nona giornata del campionato di Serie A, si disputerà alle 18:00 di sabato 26 ottobre allo Stadio Renato Dall’Ara.

I nostri pronostici Bologna-Milan

Il nostro pronostico Bologna - Milan bet365 Sisal William Hill Risultato esatto: 2-1 Milan 9.00 9.00 8.00 Orsolini segna per primo 7.50 8.00 8.00 Vittoria Bologna 3.40 3.50 3.40

Come scommettere su Bologna – Milan: analisi match e pronostici

Il Bologna non può rimandare ancora l’appuntamento con la vittoria. La sconfitta in Champions con l’Aston Villa era da mettere in conto, vero, ma adesso ci sono da dimenticare i troppi pareggi raccolti in questa prima parte di campionato. Un successo scaccia crisi, insomma, per avvicinarsi alla zona europea e soprattutto per tenere alla larga i bassifondi della classifica.

Il Milan inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Dopo un avvio ricco di alti e bassi, i recenti successi contro Udinese e Club Brugge hanno ridato linfa ad una squadra dal grandissimo potenziale offensivo. A proposito di attacco, i rossoneri dovrebbero affidarsi a Okafor e Chuwkwueze, i due che hanno contribuito ad abbattere il muro belga in Champions. Panchina per Leao?

Probabili formazioni Bologna vs Milan

Per i pronostici Bologna – Milan occorre analizzare le eventuali formazioni. Ecco la rosa degli undici che i rispettivi allenatori potrebbero schierare in campo per la gara:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano.

Skorupski; Posch, Beukema, Casale, Lykogiannis; Freuler, Urbanski; Orsolini, Fabbian, Karlsson; Castro. Allenatore: Italiano. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek; Chuwkwueze, Pulisic, Okafor; Morata. Allenatore: Fonseca.

Confrontare le quote vincente della partita Bologna – Milan permette agli appassionati di betting di avere già un’anteprima dei pronostici scommesse.

Il Milan si sta ritrovando. Attenzione a Okafor

Nonostante gli alti e bassi, il Milan si ritrova al momento al quarto posto, a 5 lunghezze dal Napoli capolista. Per questo, una vittoria in terra bolognese potrebbe rappresentare la svolta stagionale: una svolta che potrebbe essere nel segno dello svizzero Okafor, grande protagonista contro il Club Brugge e pronto a prendere il posto di Leao sull'out sinistro dell'attacco. Al di là della scelta dei titolari, il reparto offensivo milanista fa decisamente paura (in panchina anche Camarda): per questo, secondo i nostri pronostici Bologna - Milan è gara che si chiuderà con il risultato di 2-1 in favore degli uomini di Fonseca.

Scommessa 1; risultato esatto 2-1 Milan: 9,00 con bet365

Orsolini è in cerca di riscatto: attenzione al suo orgoglio

Riccardo Orsolini vuole riscattarsi dopo la brutta prova contro l’Aston Villa (l’esterno ha giocato più da difensore, venendo sostituito all’intervallo della sfida). Per questo, secondo la nostra previsione, l’ex Ascoli partirà subito forte, siglando il primo gol del match di campionato contro il Milan.

Scommessa 2; Orsolini segna per primo: 8,00 con Sisal

Il Bologna per la svolta stagionale

Gli emiliani vogliono tornare a vestire i panni di squadra rivelazione. Il sogno è conquistare ancora una volta un posto per la prossima Champions League (questa volta, a meno di miracoli, sono quattro e non cinque i posti disponibili). Fondamentale, dunque, vincere contro una concorrente diretta come il Milan, a sua volta alle prese con qualche infortunio di troppo. Secondo i nostri pronostici Bologna - Milan è gara che si chiuderà con un sofferto successo dei padroni di casa felsinei.

Scommessa 3; vittoria Bologna: 3,40 con William Hill